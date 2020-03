De Nacht verplaatst concert met André Hazes naar 25 september Jef Van Nooten

27 maart 2020

14u16 0 Turnhout De organisatoren van ‘De Nacht met André Hazes’ hebben beslist om het concert te verplaatsen naar 25 september. Normaal zou het muziekevenement op 26 juni plaatsvinden. De 2.000 tickets die al verkocht zijn blijven geldig.

In overleg met alle betrokkenen werd besloten om het festival over de zomer heen te tillen. “Normaal zouden we nu het vervolg van onze marketingcampagnes uitrollen, maar dat heeft geen zin”, zegt organisator Willy Van Geirt. “Mensen zijn nu in de eerste plaats terecht bezig met hun gezondheid en die van hun naasten. Op dit moment is er nog te veel onduidelijkheid over hoelang we nog in ons kot moeten blijven en de coronamaatregelen van toepassing zijn.”

Tickets

De nieuwe datum wordt vrijdag 25 september. “Alle afspraken met onze sponsoren blijven gehandhaafd en de vele tickets en vip-tickets die er ondertussen al verkocht zijn, blijven uiteraard geldig”, vervolgt Van Geirt. “Iedereen die we digitaal kunnen bereiken, krijgt normaal gezien nog een persoonlijk berichtje.”

Liefde voor Muziek

André Hazes is vanaf maandag te zien in het vtm-programma ‘Liefde voor Muziek’. Tickets voor ‘De Nacht met André Hazes’ op 25 september kunnen gekocht worden via www.denacht.be of bij Dagbladhandel Lecture op de Turnhoutse Grote Markt.