De Nacht verkoopt tickets voor André Hazes in belevingswinkel Jef Van Nooten

05 december 2019

14u40 2 Turnhout In de Gasthuisstraat in Turnhout kan je sinds enkele dagen terecht in een pop-up winkel rond ‘De Nacht met André Hazes’. Het is de eerste keer in België dat concerttickets verkocht worden in een belevingswinkel.

Op vrijdag 26 juni 2020 geeft André Hazes een concert op het Warandeplein, een organisatie van De Nacht. “Het heeft ons veel moeite gekost, maar dankzij de steun van velen hebben we de voormalige CoolCat omgebouwd tot een walhalla voor wie houdt van gezelligheid. We spelen in op laagdrempeligheid en geven iedereen de kans om fysieke tickets te kopen voor ‘De Nacht’”, zegt Willy Van Geirt van De Nacht. “Hier betaal je geen reservatiekosten en met de feestdagen in zicht, geven wij onze kaarten mee in een exclusieve, gouden feestverpakking, zolang de voorraad strekt. Je kan jouw kerstcadeautjes uitbreiden, want in onze pop-up store vind je ook een jasje, sweater, sjaaltje, petjes en boxershorts van André Hazes.”

De pop-up winkel is open op woensdag, vrijdag, zaterdag, en op koopzondagen.