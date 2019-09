De Nacht strikt André Hazes: festival wordt betalend en verhuist naar Warandeplein Jef Van Nooten

19 september 2019

12u24 9 Turnhout De Nacht van de Gasthuisstraat in Turnhout pakt volgend jaar uit met een topaffiche: André Hazes live in concert. Aan de komst van de Nederlandse charmezanger hangt wel een flink prijskaartje. Het festival wordt daarom voor het eerst betalend, èn verhuist van de Grote Markt naar het Warandeplein.

De handelaarsvereniging die tot voor kort de 65 winkeliers uit de Gasthuisstraat vertegenwoordigde, is sinds kort uitgebreid. Ook de handelaars van de Sint-Antoniusstraat, Leopoldstraat en Victoriestraat hebben zich aangesloten, goed voor een potentieel van 120 winkeliers. Om die nieuwe samenwerking te vieren, heet het festival eind juni voortaan ‘Nacht van winkelcentrum Gasthuisstraat’. Het festival wist met André Hazes meteen een topact te strikken.

Twee jaar gelobbyd

Op vrijdag 26 juni 2020 komt de Nederlandse charmezanger naar Turnhout. “Hij is één van de populairste artiesten van dit moment. We hebben twee jaar gelobbyd om André Hazes hier te krijgen”, zegt Willy Van Geirt, voorzitter van de handelaarsvereniging. “Het wordt – behalve zijn shows in eigen beheer – één van de slechts drie concerten die hij volgend jaar in België zal geven. Dat hij een live-orkest meebrengt, is een extra meerwaarde.”

Betalend

André Hazes zal in totaal met 22 mensen naar Turnhout afzakken. Aan zo’n concert hangt natuurlijk een flink prijskaartje. De organisatoren moeten veel meer geld op tafel leggen dan vorig jaar bij Willy Sommers of twee jaar geleden bij Christoff. “We hebben er daarom voor gekozen om er een betalend event van te maken. Al blijven de prijzen zeer democratisch. De eerste 4.000 tickets worden verkocht aan 29 euro. Daarna verhoogt de ticketprijs naar 35 euro, en aan de kassa – als alle 6.500 tickets nog niet op voorhand verkocht zijn – betaal je 39 euro.”

Behalve het entreegeld kent het festival nog een grote verandering. ‘De Nacht’ gaat niet meer door op de Grote Markt, maar op het Warandeplein. “Een betalend evenement is bijna niet haalbaar op de Grote Markt. Omdat mensen de vrijheid moeten blijven hebben om op café te gaan. Op het Warandeplein is een betalend festival veel eenvoudiger te realiseren”, verklaart Willy Van Geirt.

Domper voor horeca

De verhuis is wel een domper voor de horeca op de Grote Markt. Zij verliezen een potentiële topavond met volle terrassen. “De horeca op de Grote Markt is niet blij met onze verhuis. Maar ze zullen sowieso goede zaken doen die dag. De mensen die naar André Hazes komen, arriveren niet pas om 17.55 uur in Turnhout. De meesten zullen in de namiddag al komen”, verwacht Van Geirt.

Hoewel ‘De Nacht’ in 2020 voor het eerst betalend zal zijn, betekent dat niet automatisch dat er ook de jaren nadien betaald zal moeten worden. “Dat hangt volledig af van de affiche.”

Behalve de gewone tickets, zijn ook vip-tickets te verkrijgen voor 90 of 250 euro. Party Criminals verzorgen op 26 juni 2020 het voorprogramma van André Hazes.

De ticketverkoop is donderdag gestart. Tickets kunnen gekocht worden via de website van Event Brite.