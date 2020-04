De Frakstok zamelt meer dan 200 laptops in Toon Verheijen

16u33 0 Turnhout Sociale organisatie De Frankstok heeft een donatie ontvangen van de Turnhoutse bedrijven VP Capital en Marketing for DO GOOD Companies voor de aankoop van maar liefst 106 laptops. Die hebben een waarde van net geen 17.000 euro. Eerder wisten ze al meer dan 150 laptops in te zamelen.

Omarmen, opgericht door Inge Jansen, Bart Verdonck en Jeroen Ooms, wil iets doen aan kansarmoede en wil voor iedereen een mooie toekomst. De actie De Frakstok waarbij in tal van handelszaken en openbare instellingen kapstokken werden geplaatst om kleding in te zamelen voor mensen in nood, was een groot succes.

“Vorige maand startten we met De Laptop”, vertelt Jeroen Ooms. “We hadden immers vernomen dat heel wat jongeren in de stadsregio geen onlinelessen konden volgen omdat ze geen laptop hebben. We zijn dan samen met de stad Turnhout, vrijwilligers en de vzw Blenders laptops beginnen verzamelen. Onder meer Henco Industries, Van Genechten Packaging en Van Roey Automation kregen we gulle schenking en vrijgevige particulieren gaven ook 150 laptops. Vrijwillige laptopdokters gaven het beste van zichzelf en maakten soms van 2 laptops één goedwerkend exemplaar.”

Maar de kers op de taart moest komen. “We hebben 106 tweedehandslaptops kunnen aankopen dankzij een gulle gift van 16.700 euro van de Turnhoutse bedrijven VP Capital en Marketing for DO GOOD Companies”; zegt Jeroen Ooms. “Er zullen altijd jongeren door de mazen van het net glippen maar wanneer we de lijst die we doorkregen van onze Turnhoutse scholen bekijken, zijn we erin geslaagd om bijna alle jongeren in onze regio van een laptop te voorzien. Ons werk zit er echter nog niet op: wij zullen doorgaan en onze blik werpen op jongeren in onze randgemeenten.”