De Frakstok verzamelt warme kledij: “Wie het nodig heeft, kan zomaar jas of sjaal meenemen” Jef Van Nooten

26 november 2019

16u23 19 Turnhout Wie warme kledij op overschot heeft, kan die de komende weken kwijt aan één van de zes ‘Frakstokken’ die her en der in de stad Turnhout zijn geplaatst. Mensen die het financieel moeilijk hebben, kunnen er zomaar een ‘frak’, muts of sjaal meenemen. “Tegelijk zijn de frakstokken een wegwijzer naar armoedeorganisaties”, klinkt het bij de initiatiefnemers.

De Frakstok – waarbij ‘frak’ verwijst naar het dialect voor jas – is een initiatief van Inge Jansen, Jeroen Ooms en Bart Verdonck. Zij merkten dat op sociale media vaak de vraag werd gesteld waar mensen met hun overschot aan kledij terecht kunnen.

“Tot eind januari kunnen ze warme kledij zoals jassen, truien, sjaals, mutsen en handschoenen aan één van de Frakstokken hangen die we in de stad geplaatst hebben”, zegt mede-initiatiefnemer Jeroen Ooms. “Met De Warmste Week worden tal van goede doelen gesponsord. Met dit initiatief willen we er in Turnhout ‘warme maanden’ van maken. Niet alleen letterlijk door mensen warme kledij aan te bieden, maar we willen ook figuurlijk het sociale klimaat in Turnhout opwarmen. Dat klimaat is vaak te negatief.”

Schroom

De initiatiefnemers – Bart Verdonck is beheerder van de facebookpagina ‘ge zé van Turnhout as ge…’ – merkten dat veel mensen overschot aan kledij hebben, maar vaak niet weten waar ze daarmee terecht kunnen. De omgekeerde vraag – van mensen die warme kledij zoeken – wordt veel minder gesteld. “Wellicht omdat er bij veel mensen een zekere schroom is om dat te vragen. Die schroom verdwijnt deels wanneer ze snel een warme jas van een Frakstok kunnen halen.”

Doelgroep

Al beseffen de initiatiefnemers dat die schroom er altijd een beetje zal blijven. Omdat de Frakstokken op zichtbare plaatsen staan, zoals in café Barzoen, ’t Twijgje, de Cafetaria, De Wending, Zwembad Stadspark en de ticket pop-up van De Nacht. “We wilden de frakstokken eerst buiten plaatsen, maar dan wordt de kledij nat en zouden er wellicht ook kapstokken verdwijnen. We hebben nu zes binnenlocaties, waaronder locaties waar veel mensen uit de doelgroep passeren.”

Geen dozen

Behalve het rechtstreeks aanbieden van warme kledij, heeft de Frakstrok nog een tweede doel. “Via de affiches op de Frakstokken vormen ze ook een wegwijzer naar organisaties die nood hebben aan warme winterkledij voor daklozen, mensen in armoede, mensen die letterlijk nood hebben aan wat warmte”, klinkt het. “Aan De Frakstok hangt een kaartje met adressen en openingsuren van de instanties waar je andere kledij kan bezorgen. Het is niet de bedoeling om grote dozen vol kledij aan de Frakstokken achter te laten.”