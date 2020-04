De Frakstok krijgt vervolg: initiatiefnemers zamelen laptops in voor kinderen in kansarmoede Jef Van Nooten

01 april 2020

13u40 9 Turnhout Enkele maanden geleden Enkele maanden geleden zamelden ze kledij in via ‘De Frakstok’ . Nu zetten Inge Jansen, Bart Verdonck en Jeroen Ooms een nieuw initiatief op poten: De Laptop. “We zamelen gebruikte laptops in zodat ook kinderen in kansarmoede hun onderwijstaken kunnen maken.”

Inge Jansen (zaakvoerster van Standaard Boekhandel in Oud-Turnhout), Bart Verdonck (beheerder van de facebookpagina ‘Ge Ze Van Turnhout’) en Jeroen Ooms richten vorig jaar ‘Omarmen’ op, een initiatief om verenigingen en instanties te verbinden die kansarmoede in de regio Turnhout willen terugdringen.

Leerachterstand

Omarmen werkt ook nauw samen met de scholen. “In die zin is het initiatief ontstaan om gebruikte laptops te doneren”, klinkt het. “Nu de lessen zijn geschorst, wordt er gevraagd om online taken te maken via bijvoorbeeld Smartschool of Bingel. Dit is echter geen evidentie als je thuis geen laptop hebt. Deze jongeren willen graag hun taken maken, maar kunnen het vaak niet en ze lopen op die manier leerachterstand op.”

Henco

De initiatiefnemers riepen enkele maanden geleden al De Frakstok in het leven, een project waarbij je op verschillende plaatsen in Turnhout kledij achter kon laten aan kapstokken. Een drietal weken geleden lanceerden ze via de facebookpagina van De Frakstok een oproep om gebruikte laptops binnen te brengen. Met succes. “De oproep werd opgepikt door onder meer het bedrijf Henco Industries NV die tien laptops doneerde, Unizo Turnhout, VOKA,… Ook bobsleester Elfje Willemsen liet haar groot hart zien én Stad Turnhout bood haar medewerking aan om via de sociale diensten de laptops te installeren en distribueren”, vertellen de initiatiefnemers. “Intussen zijn de eerste laptops uitgedeeld aan kinderen die er nood aan hebben.”

Schuiven

Maar nog veel meer kinderen uit regio Turnhout kunnen laptops gebruiken. “Graag roepen we iedereen op om alle schuiven in huizen open te trekken op zoek naar laptops die niet meer gebruikt worden.”

Wie een laptop ter beschikking heeft binnen een straal van 20 kilometer rond Turnhout kan de initiatiefnemers contacteren via de facebookpagina van De Frakstok of bellen naar 0468/149.085.