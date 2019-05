De Ark gaf vorig jaar 6,7 miljoen korting op huurprijs: “Huurders hebben zo extra budget voor eten en school” Jef Van Nooten

13u26 0 Turnhout Sociale huisvestingsmaatschappij De Ark heeft vorig jaar ruim 6,7 miljoen euro korting gegeven op de huurprijs. Voor wie een woning huurt via De Ark betekent dit op jaarbasis een besparing van gemiddeld 3.063 euro.

De Ark heeft haar jaarverslag 2018 voorgesteld. In dat verslag benadrukt ze vooral de maatschappelijke meerwaarde van de woonmaatschappij. Uit het verslag blijkt dat De Ark in 2018 ruim 6,7 miljoen euro korting op de huurprijs heeft gegeven. “Een grote hap uit de inkomsten”, klinkt het. “6,7 miljoen euro, dit is per jaar gemiddeld 3.063 euro korting per gezin dat bij De Ark huurt. Maandelijks geeft dit een extra budget van 255 euro dat de huurders kunnen besteden aan eten, school, kleding…”

Laagste inkomens

Dat de beschikbare koopkracht van huurders fors toeneemt, is geen overbodige luxe. “Het is voor steeds meer mensen onmogelijk om op de private huurmarkt een geschikte woning te vinden. De huurprijzen lopen op tot 600 euro voor een klein appartement”, zegt Peter Vanommeslaeghe van De ARK. “Bij ons bedraagt de gemiddelde huur zo’n 300 euro. De laagste inkomens krijgen de hoogste korting. Wie dus leeft van een leefloon, houdt meer geld over om zijn leven echt in handen te nemen.”

De cijfers worden toegejuicht door de Turnhoutse armoedeorganisatie ’t Antwoord. “Mensen die een sociale woning toegewezen krijgen, krijgen plots meer ruimte in hun portemonnee maar ook in hun hoofd”, zegt Marthe Rombouts van ’t Antwoord. “Wij zijn er al lang van overtuigd dat wanneer je armoede wil bestrijden, huisvesting op de eerste plaats komt.”