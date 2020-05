Danscafé 't Contrast start afhaaldienst: “Klanten misten onze cocktails”

Jef Van Nooten

18 mei 2020

Dansen zit er voorlopig nog niet in voor de klanten van café ’t Contrast op de Grote Markt. Maar hun favoriete cocktail kunnen ze al wel terug drinken. De uitbaters van het danscafé zijn maandagvoormiddag gestart met een afhaaldienst. “Er kwam steeds meer vraag vanuit de klanten. Omdat ze onze cocktails en koffies missen. Veel vaste klanten kwamen elke dag hun koffie drinken. Nu kunnen ze die komen afhalen”, motiveert uitbaatster Nancy Van Vucht.

Plexiglas

Om de afhaaldienst vlot en veilig te laten verlopen, lieten de uitbaters van ’t Contrast een toog installeren ter hoogte van de dubbele glazen deur. “Een toog met een plexiglas. Niemand kan binnen of buiten. Er kan ook niemand naar de toiletten gaan”, vervolgt Nancy Van Vucht. “Buiten zijn lijnen getrokken waar klanten moeten aanschuiven of kunnen wachten op hun panini. We hebben ook handgeld voorzien zodat mensen hun handen kunnen ontsmetten.”

Croissants

Behalve het vertrouwde assortiment van ’t Contrast met bijvoorbeeld cocktails en koffies kan je bij de afhaaldienst ook terecht voor onder andere panini, smoothies, ijsjes en croissants. De afhaaldienst van ‘t Contrast is van maandag tot zaterdag open van 11 tot 18 uur.