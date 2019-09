Dame (84) gewond na botsing Jef Van Nooten

25 september 2019

14u01

In de Patriottenstraat in Turnhout zijn dinsdagavond rond 18.30 uur twee auto’s op elkaar gebotst. De 84-jarige H.J. uit Turnhout liep bij het ongeval lichte verwondingen op. De dame is naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.