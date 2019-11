Creatief met slechte kasseien: in Turnhout vervangt stad ze door asfalt met een motiefje Jef Van Nooten

05 november 2019

19u24 5 Turnhout De stad Turnhout heeft een oplossing uitgedokterd voor de kasseiproblemen ter hoogte van het Begijnhof. De kasseistrook werd er al een aantal keer heraangelegd, maar even vaak weer kapot gereden. De kasseien worden nu vervangen door asfalt met een kasseimotief.

De problemen met de kasseien op de overgang van de Begijnenstraat en de Oude Vaartstraat – ter hoogte van de ingang van het Begijnhof in Turnhout – zijn een oud zeer. Al jarenlang komen de kasseien los of barsten ze. De putten die daardoor ontstaan in het wegdek zijn niet alleen vervelend voor fietsers en automobilisten die er over moeten rijden. Ook buurtbewoners liggen soms – letterlijk – wakker van de kasseistrook. “Wanneer er een gewone auto over rijdt, valt het mee. Maar bij zwaar vervoer veroorzaakt het extra trillingen en liggen we te daveren in ons bed”, liet een buurtbewoner zich eerder dit jaar ontvallen.

Voegen

De kasseistrook werd meermaals hersteld, maar dat bracht geen soelaas. De verharding zelf is waterdoorlatend, en het water zakt normaal tot aan de fundering. Maar door het zware verkeer is de fundering dicht komen te zitten. Daardoor is de fundering niet meer waterdoorlatend en blijft er water in de voegen vastzitten”, schetst schepen voor Openbare Werken Marc Boogers (Groen) de problematiek. “Daardoor zuigen auto’s en bussen het voegsel op wanneer ze over de kasseien rijden. Met als gevolg dat de kasseien los komen, wat het heel gevaarlijk maakt.”

Een definitieve oplossing drong zich op. En die is maandagvond goedgekeurd door de gemeenteraad in Turnhout: de huidige verharding in kasseien wordt vervangen door printasfalt. “De oplossing is eenvoudig: we gaan de kasseien verwijderen”, zegt Marc Boogers. “We behouden de fundering, maar er komt een asfaltlaag op te liggen.”

Toch wordt het geen gewone asfaltlaag. Dat zou niet stroken met het historische karakter van het Begijnnhof. “Er komt een onderlaag met daarboven een toplaag. Om het historisch karakter voor het Begijnhof te behouden, gaan we op die toplaag kasseien printen, zodat het uitzicht van kasseien behouden blijft. Langs de andere kant heeft dit als voordeel dat een kasseiprint maar een paar millimeter dik is. Dat veroorzaakt dus minder geluidsoverlast, het geeft meer rijcomfort – zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers – en de strook zal beter bestand zijn tegen de zware belasting van het busverkeer.”

Erfgoed

De kasseiprint was geen verplichting. Het Begijnhof zelf is wel beschermd, maar de kasseistrook voor de ingang is dat niet. “Maar we hebben een goede samenwerking met Erfgoed. En vanuit Erfgoed hebben we het advies gekregen om toch te proberen om het historisch karakter van het Begijnhof ook te accentueren op de weg. We denken dat deze kasseiprint goed aansluit bij het waardevolle karakter van het Begijnhof”, besluit schepen Marc Boogers.