Corsendonk heropent hotel Viane: “Ontbijtpakketten en voedingskoeriers voor de gasten en alle ruimtes worden ontsmet met een vernevelingstoestel” Jef Van Nooten

12 mei 2020

08u46 0 Turnhout Hotel Corsendonk Viane heeft opnieuw de deuren geopend. Het driesterrenhotel ontving geen klanten meer sinds 10 maart. Maar sinds vorige week komen de aanvragen van klanten weer op gang. Het hotel stelde een volledig veiligheidscharter op in functie van corona.

Toen op 10 maart duidelijk werd dat het internationaal reisverkeer stil viel door de coronacrisis, besloot hotel Corsendonk Viane de deuren te sluiten. De weinige klanten die er nog waren, kregen een gratis upgrade naar Corsendonk Turnova. Een week later besloot de Corsendonk Hotels-groep ook de andere vestigingen in de Kempen (Turnhout, Oud-Turhout, Retie en Lichtaart) te sluiten. “Twee maanden later lijkt het aantal coronabesmettingen in Europa af te nemen. Ook het bedrijfsleven in ons land wordt hervat”, zegt operationeel manager Jan-Felix Nédée. “We kregen vorige week al de eerste aanvragen van onze vaste klanten. Het gaat meestal om mensen uit buurlanden die naar hier komen op uitnodiging van Turnhoutse bedrijven. Het gaat steeds over essentiële verplaatsingen.”

Ontbijtpakketten

Corsendonk heeft de nodige maatregelen getroffen om hotel Viane te heropenen. Zo werd een veiligheidscharter opgesteld waarin alle maatregelen duidelijk vermeld staan. “Zo hebben we er bijvoorbeeld voor gezorgd dat hotelgasten in publieke ruimtes anderhalve meter afstand kunnen bewaren. Ook zal er op toegekeken worden dat er maar één persoon per tien vierkante aanwezig is in de lobby. Verder blijven het restaurant en de bar gesloten. Het ontbijt zal via ontbijtpakketten aangeboden worden aan de hotelgasten. Voor het avondmaal brengen wij onze klanten in contact met voedingskoeriers.”

Vernevelingstoestel

Naast afstandsregels werden ook een aantal hygiënische maatregelen getroffen. “Op verschillende plaatsen hebben we desinfecterende gels voorzien. Ook worden de publieke ruimtes regelmatig ontsmet met een vernevelingstoestel”, besluit Jan-Felix Nédée. “Bij vertrek van een hotelgast wordt de hotelkamer direct gepoetst en wordt deze vervolgens 24 uur niet meer door het hotelpersoneel betreden. Tijdens het verblijf van een hotelgast wordt de kamer door niemand anders betreden. Hierdoor wordt een mogelijke overdracht van het virus vermeden.”

Supermarkten

De inspiratie voor de uitwerking van het veiligheidscharter haalde Corsendonk onder andere bij supermarkten. “We namen verschillende maatregelen over van sectoren die tijdens de lockdown openbleven, zoals supermarkten. Daarnaast hebben we ook gekeken naar maatregelen die internationale hotelketens hebben aangekondigd.”

Het viersterrenhotel Corsendonk Turnova aan de Grote Markt in Turnhout blijft voorlopig nog gesloten.