Corona houdt langverwachte fietspaden aan industrie tegen Jef Van Nooten

20 maart 2020

20u01 0 Turnhout De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de aanleg van de langverwachte fietspaden in de Turnhoutse industriezone. Een aannemer zou deze week eindelijk starten met de aanleg van veilige fietspaden in onder meer de Slachthuisstraat. Die werken zijn nu voor onbepaalde tijd uitgesteld.

De veilige fietspaden in de Turnhoutse industriezone laten al erg lang op zich wachten. Al in 2004 voerde ACV er actie. Dat leidde in 2009 tot nieuwe en vrij liggende fietspaden in de Everdongenlaan, maar tal van andere straten met grote bedrijven zouden in een latere fase volgen. Die fase liet lang op zich wachten. Te lang, want in 2014 raakte een fietser er zwaargewond na een val op weg naar zijn werk. Hij was onderuit gegaan nadat hij in een put op het fietspad reed. Het ongeval gebeurde één maand na een nieuwe protestactie van ACV om veiligere fietspaden te eisen aan de industrie in Turnhout.

Vrachtwagens

Na al die jaren was er dan toch een doorbraak in het dossier. Zowel de Slachthuisstraat, Tieblokkenlaan als Zierenbosstraat zouden de komende veilige fietspaden krijgen. Vrachtwagens zouden dan niet meer rakelings langs de zwakke weggebruikers razen, en ook de vele putten in de fietsstroken zouden dan tot het verleden behoren. Tegelijk zou ook de oversteek van de fietsostrade in de Tieblokkenlaan veiliger worden gemaakt, met een vluchtheuvel zodat de straat in twee keer kan worden overgestoken.

Nutsmaatschappijen

Volgens de vooropgestelde timing hadden de werken deze week moeten starten. Het einde van de werken was voorzien voor eind mei. Vanaf de zomer zouden werknemers van de bedrijven in de buurt dus veilig naar hun werk kunnen fietsen. “Maar de coronacrisis gooit roet in het eten”, zegt schepen van Mobiliteit Marc Boogers (Groen). “De fietspaden zijn lang verwacht, maar de aanleg er van moet worden uitgesteld. Voor tegelijk met de eigenlijke aanleg moeten nutsmaatschappijen zoals Fluvius en Pidpa enkele werken aan elektriciteits- en waterleidingen uitvoeren. Door de coronacrisis voeren deze nutsmaatschappijen echter geen nieuwe werken uit. Dan heeft het ook geen nut dat de aannemer van de fietspaden nu begint.”

Agenda

Wanneer de fietspaden aan de industrie dan wel worden aangelegd, is nog niet duidelijk. Dat hangt in eerste instantie af van hoe lang de coronacrisis duurt. Wanneer die achter de rug is, moeten de verschillende aannemers hun agenda’s nog met elkaar aftoetsen.

Warandestraat

Enkele andere geplande wegenwerken in Turnhout worden niet vertraagd door de coronacrisis. Zo zal op 24 en 25 maart het wegdek van de Warandestraat hersteld worden, tussen het Zegeplein en de Sint-Antoniusstraat. “Deze werken voeren we met eigen mensen uit”, zegt schepen Marc Boogers. “Dat die werken uitgerekend nu gepland staan, is een meevaller. De Warandestraat is een drukke straat, maar in de huidige situatie zullen we veel minder verkeer moeten omleiden dan verwacht.”