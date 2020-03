Corona breidt zich verder uit in gevangenis: “Cipiers misnoegd over aanpak van deze crisis” Jef Van Nooten

25 maart 2020

14u16 18 Turnhout De coronabesmetting in de gevangenis in Turnhout breidt zich verder uit. De coronabesmetting in de gevangenis in Turnhout breidt zich verder uit. Nadat dinsdag een gedetineerde naar de ziekenboeg van de gevangenis in Brugge werd gebracht , is woensdag ook bij zijn celgenoot het coronavirus vastgesteld. “We zijn misnoegd over de manier waarop de coronacrisis wordt aangepakt in de gevangenis”, klinkt het bij cipiers.

Dinsdagochtend werd bij een 60-jarige gedetineerde uit de gevangenis in Turnhout een coronabesmetting vastgesteld. Het gaat om een beruchte crimineel die in december nog tot 6 jaar cel werd veroordeeld voor de invoer van 500 kilogram cocaïne uit Paraguay. Hij wordt ook beschouwd als vermoedelijke opdrachtgever voor de moord op Silvio Aquino in augustus 2015.

Celgenoot

De gevangenisdirectie nam dinsdag de nodige maatregelen voor zijn celgenoot en cipiers die met hem in contact waren gekomen. Maar het kwaad was al geschied. “Intussen is ook bij zijn celgenoot het coronavirus vastgesteld”, bevestigt Kathleen Van De Vijver van Gevangeniswezen. “Ook deze gedetineerde is overgebracht naar het medisch centrum van de gevangenis in Brugge.”

Koorts

Bij de andere gedetineerden en hun families zit de schrik er intussen goed in. Zij zijn overtuigd dat er al meer coronabesmettingen zijn in de Turnhoutse gevangenis, maar dat niet iedereen naar de ziekenboeg in Brugge wordt overgebracht. “Ik heb vernomen dat er al zes gedetineerden in de gevangenis in Turnhout de coronaziekte hebben. Mijn zoon is één van hen”, getuigt de ouder van een gedetineerde. “Ze hebben allemaal hoge koorts. Ze zouden naar het ziekenhuis moeten, zodat ze onder toezicht zijn en de nodige verzorging kunnen krijgen. Anders ben ik straks mijn zoon kwijt.”

Bescherming

Niet alleen gedetineerden en hun families hebben schrik, ook de cipiers van de gevangenis in Turnhout zijn er niet meer gerust in. Maar liefst 35 werknemers – dat is bijna één derde van het personeelsbestand – zouden zich ziek gemeld hebben. “De coronacrisis wordt niet goed aangepakt in de gevangenis, integendeel”, vertelt één van de cipiers. “Aanvankelijk was beslist dat de eerste gedetineerde die met corona besmet was gewoon in de gevangenis moest blijven. Na protest van het personeel is hij in de namiddag dan toch naar Brugge gebracht. De ambulanciers en politieagenten die hem kwamen halen, waren zeer goed beschermd. Terwijl onze collega’s op dat moment nog niks van bescherming hadden, behalve dan een busje ontsmettingsgel.”

Mondmaskers

Het Gevangeniswezen is dinsdag gestart met de verdeling van mondmaskers binnen de gevangenissen. “Maar voor Turnhout hebben we maar 80 mondmaskers gekregen, terwijl er een pak meer werknemers zijn. En ook voor de 300 gedetineerden is er niks van bescherming.”

Wandelingen afgeschaft

De spanningen in de Turnhoutse gevangenis lopen intussen op. Vorige week weigerden de gedetineerden al eens om na de wandeling naar hun cel terug te keren. Om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, zouden de wandelingen vanaf nu afgeschaft worden. Dat zal de spanningen waarschijnlijk nog doen toenemen.