Corona bereikt ook wzc De Wending: bewoner in volledige isolatie na positieve test Jef Van Nooten

02 april 2020

08u29 0 Turnhout Een bewoner van woonzorgcentrum De Wending in Turnhout is besmet met het coronavirus. De bewoner testte woensdag positief op COVID-19. “Deze persoon wordt momenteel op de kamer in volledige isolatie verzorgd”, zegt directeur Bart Michielsen.

Zorggroep Orion is er lang in geslaagd om corona buiten haar woonzorgcentra te houden, maar woensdag kwam via de coördinerende arts dan toch de bevestiging dat één van de bewoners van wzc De Wending positief heeft getest. “Het gaat dus om één bewoner in wzc De Wending, niet van wzc De Vliet”, zegt Bart Michielsen. “We wensen deze bewoner en familie moed toe bij het herstel. De medewerkers en het volledige zorgteam omringen deze persoon met de beste zorgen. Zij zijn professioneel voorbereid en doen het nodige.”

Isolatie

Deze besmette bewoner wordt momenteel op de kamer in volledige isolatie verzorgd. Voor de andere bewoners verandert er niets. Zij worden verder verzorgd volgens de extra maatregelen die sinds 12 maart van kracht zijn. “Zij ontvangen dus geen bezoek en het woonzorgcentrum blijft nog steeds gesloten voor externe personen. Ons zorgteam is bijzonder alert op mogelijke symptomen en houdt zich strikt aan de veiligheidsmaatregelen.”