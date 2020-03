Colosseum bouwen of potje koken: workshops van Talentenschool helpt kinderen bij studiekeuze Jef Van Nooten

03 maart 2020

16u54 0 Turnhout De Talentenschool in Turnhout organiseert dit schooljaar voor het eerst een Talent-academy. Leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar maakten er kennis met de verschillende studiemogelijkheden in het secundair.

“Tijdens onze jaarlijkse Talentendag merkten we dat het voor lagere scholen niet voor de hand liggend is om leerlingen te laten kennismaken met de verschillende studiemogelijkheden in het secundair”, vertelt Wesley Wouters, directeur Talentenschool Turnhout. “Dankzij ons ruim studieaanbod kunnen leerlingen tijdens onze Talent-academy kennismaken met onder andere STEM, grafische, Latijn, Engels en hotel.”

Workshops

Acht scholen zijn ingestapt in het project en komen maandelijks een workshop volgen. Tijdens de workshops kunnen de vijfde- en zesdejaars onder meer robots programmeren, kennismaken met de Griekse en Romeinse cultuur, uit een escape classroom ontsnappen of grond maken uit lava.

Dominique Carette, directeur van basisschool De Smiskens in Turnhout, toont zich tevreden over het project. “Naast de infrastructuur van de secundaire school met laboratoria, STEM-lokalen, keukens en een uitgebreid ICT-park vormt de vakinhoudelijke expertise van de leerkrachten secundair onderwijs een meerwaarde voor onze leerlingen”, Dominque Carette. “Na het volgen van elke workshop krijgen onze leerlingen bovendien een talentenrapport mee naar huis. Op deze manier ondersteunen we ouders en leerlingen bij het maken van een studiekeuze.”