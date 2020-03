Clouseau èn gratis festivaldag voor tweede editie Summer Sessions Jef Van Nooten

02 maart 2020

12u32 2 Turnhout De organisatoren van Summer Sessions in Turnhout hebben een grote naam gestrikt voor de tweede editie. Clouseau sluit op 7 juni het festival af. De eerste dag van het festival, op vrijdag 5 juni, wordt voor het eerst gratis. “Om na al die jaren terug een echte Vrij-dag in het leven te roepen.”

Het waren de uitbaters van Het Keizershof in Turnhout die vorig jaar het festival Summer Sessions lanceerden. De horecazaak is gekend om haar vele liveoptredens van nationale en internationale artiesten. Om de 15de verjaardag van Het Keizershof te vieren, organiseerden Kim Langewouters en Wlad Pokoïk vorig jaar een festival op het Warandeplein.

Tweesprong

Dat er een tweede editie van Summer Sessions zou komen, was al bekend. Intussen is er ook meer geweten over de line-up. Clouseau sluit op zondagavond 7 juni het festival af. “Met hun gouden plaat ‘Tweesprong’ zetten ze volledig in op waarachtigheid en gaan ze de moeilijke onderwerpen niet uit de weg”, vertellen Kim en Wlad. “Daarnaast zullen ze uiteraard hun fantastische klassiekers brengen en nemen ze Turnhout mee op een muzikale reis die de zomer grandioos moet openen.”

Sam Bettens

Nog op zondag staat Rex Rebel geprogrammeerd, een project met Sam Bettens. “Rex Rebel is de nieuwe spraakmakende, trendy en onbevangen revelatie in de Belgische elektronische music scene, gevormd door Sam Bettens, Reinout Swinnen en Wim Van der Westen. Sam gaat door het leven als transgenderman na een meer dan rijkelijke carrière als Sarah Bettens, het gezicht en de stem van K’s Choice. Sam is dus niet aan zijn proefstuk toe, maar wil op dit keerpunt in zijn leven het geweer van muzikale schouder wisselen. “

Vrij-dagen

Opvallend: in tegenstelling tot de eerste editie van Summer Sessions in 2019, wordt de eerste festivaldag dit jaar volledig gratis, op vrijdag 5 juni. “De Vrij-dagen waren een begrip in Turnhout en iedereen voelt het gemis. Summer Sessions wil daarom na al die jaren opnieuw een echte Vrij-dag in het leven roepen voor de Turnhoutenaren en alle muziekliefhebbers. Iedereen kan dan gratis komen kijken”, klinkt het. “Muziek is onze passie en dat willen we graag delen met onze stadsgenoten en alle muziekliefhebbers. Vandaar dat we bewust gekozen hebben om vrijdag volledig gratis te maken.”

Lokaal talent

De headliner van deze gratis festivaldag op vrijdag kunnen de organisatoren nog niet onthullen. “Maar hij wordt vooraf gegaan door de Guy Swinnen Band. Daarnaast willen we ook een platform bieden voor lokaal talent. Kempense bands mogen zich kandidaat stellen om de opwarm act op vrijdag in te vullen. Eén groep zal geselecteerd en uitgenodigd worden om het beste van zichzelf te komen geven.”

#Likeme

Op zaterdag 6 juni, de tweede festivaldag, staat onder meer #Likeme en Bart Peeters op het podium. “Summer Sessions zal één van de weinige plaatsen zijn waar #Likeme te zien zal zijn komende zomer. Zaterdag zal ook de Turnhoutse groep ‘Bottle of Moonshine’ optreden. In 2017 koos deze lokale succesband er voor om er even mee te stoppen. Maar op zaterdag 6 juni zullen ze Bart Peeters met veel enthousiasme inleiden met een eenmalig comebackoptreden.”

Tickets voor zaterdag en zondag zijn te verkrijgen via www.summersessions.be.