Circus Ronaldo komt naar Winter in Turnhout (net als traditionele ijspiste en kraampjes) Toon Verheijen

21 november 2019

14u42 11 Turnhout Het eindejaarsevenement Winter in Turnhout houdt vast aan de succesformule, en Circus Ronaldo aan het Warandeplein wordt de kers op de taart. “We danken onze verenigingen die dit feest mogelijk maken”, zegt schepen van Toerisme en Evenementen, Els Baeten (N-VA). En ondanks alle commotie rond de schaatspiste, zullen de ijssportclubs de ijspiste uitbaten.

Het is een traditie en tradities moet je in ere houden. Daarom start begin december de opbouw voor het Wintersalon in de binnenstad. “We behouden de klassiekers zoals de ijspiste en de kraampjes, maar er zijn ook nieuwigheden”, zegt schepen van Cultuur Astrid Wittebolle (Groen). “Zo brengen we samen met de Warande en de provincie Circus Ronaldo op het Warandeplein. Dat is écht een aanrader. Je neemt als toeschouwer echt plaats rond de feesttafel van de familie Ronaldo, waar ze hun acts doen.”

Warmste Hert

De leerlingen van VIBO zullen ook dit jaar weer de mooie wintertuin aanleggen op de Grote Markt. Speciaal voor de kinderen is er iets nieuws uitgewerkt. “Elke dag kunnen de kinderen in de tuin op zoek gaan naar het ‘Warmste Hert’”, zegt schepen Els Baeten (N-VA). “Die zoektocht kunnen ze heel de periode door doen. Elke dag én elke week is er een winnaar. Nieuw is ook dat we dit jaar de feestelijkheden rond Verloren Mondagh verplaatsen naar het slotweekend van 4 en 5 januari. Dan organiseren we ‘Klinken met de Binken’. Op 4 januari zijn er optredens en op 5 januari delen we hapjes uit.”

Sportief

Het hele wintergebeuren krijgt ook een sportief kantje. Er is niet alleen de Lichtjeswandeling op zaterdag 21 december in het Turnhouts Vennengebied, maar ook weer de Hert & run. “De bedoeling is dat iedereen zoveel mogelijk verkleed komt”, zegt schepen Jan Van Otten (sp.a). “Deelnemers lopen onder meer door Turnova, het Sint-Jozefcollege en het Speelkaartenmuseum. En uiteraard door onze wintertuin.”

Andere activiteiten zijn onder meer de winterwandelingen door het Vennengebied, kerst op het Begijnhof (24 december), kerstvertellingen aan de stoof in de Klein Engelandhoeve (23 en 28 december en 2 januari), het kerstshoppen tijdens de weekends van 14 en 15 december en 21 en 22 december met meer dan driehonderd winkels.

Zaterdagse markt

Het Wintersalon op de Grote Markt start op 13 december. Dat betekent wel dat de zaterdagse markt opnieuw verhuist naar het plein aan het Stadspark vanaf 7 december tot en met 4 januari. “Maar we zullen ook zorgen dat daar de nodige kerstsfeer is met kerstverlichting, randanimatie en een wedstrijd voor de klanten”, zegt schepen Sis Stijnen (CD&V). “We weten dat het voor de marktkramers niet altijd even leuk is, maar op deze manier hopen we hen tegemoet te komen.”

PRAKTISCH

• De officiële opening van het Wintersalon vindt plaats op 13 december om 18.30 uur.

• Bezoekers kunnen tijdens de week op het Wintersalon terecht van 13 tot 22 uur. In het weekend is dat tot middernacht. Er zijn ook optredens.

• In de ‘Warmste Chalet’ staat elke dag een andere vereniging met een eigen gekozen goed doel.

• Schaatsen kan elke dag tussen 11 en 22 uur. Op 24 december sluit de piste om 20 uur. Op 23 en 30 december is de piste gereserveerd voor ‘ijspret’ tussen 10 en 12 uur. Op 21 december tussen 11 en 13 uur wordt de piste prikkelarm gemaakt.

• Op maandag 31 december telt Wintersalon af naar 2020 met vanaf 21 uur muziek.

• Op zondag 15 december is iedereen welkom om persoonlijke kerst- en nieuwjaarswensen achter te laten in de wensboom bij Toerisme Turnhout tussen 13 en 17 uur.