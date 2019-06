Cipier licht verzekering op voor 90.000 euro, gedetineerde hielp hem autodiefstal in scéne zetten Gert B. (36) niet langer vervolgd voor drugshandel bij gebrek aan bewijzen Jef Van Nooten

14u51 0 Turnhout Een ex-cipier van de gevangenis in Turnhout dreigt zelf een jaar achter de tralies te vliegen. De man wordt verdacht van het in scène zetten van een autodiefstal. Zo kon hij de verzekeringsmaatschappij oplichten voor bijna 90.000 euro. Om het plan uit te voeren, schakelde hij een gedetineerde in die in de gevangenis zat voor autodiefstal.

De 36-jarige Gert B. uit Ravels zat niet alleen op de beklaagdenbank. In totaal stonden vijf verdachten terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte. Onder hen ook zijn vader Frans B. (61) en Marcel S., een Nederlander uit Utrecht die op het moment van de feiten voor autodiefstal opgesloten zat in de gevangenis in Turnhout.

Nederlandse drugsbaron

De speurders kregen Gert B. in het vizier nadat in de cel van de Nederlandse crimineel Jeroen Van den Elshout een smartphone werd ontdekt. Op die smartphone stond een afbeelding waarop te zien is hoe Gert B. een Chinese maaltijd ophaalde aan de villa van de drugsbaron in Poppel (Ravels). Die maaltijd smokkelde toenmalig cipier Gert B. de gevangenis binnen voor Jeroen Van den Elshout. De speurders vermoedden dat het niet louter om voedsel ging, maar dat er drugs in verstopt waren.

De cipier werd daarom aanvankelijk ook aangehouden voor ‘drugshandel in vereniging’, maar die tenlastelegging werd uiteindelijk niet weerhouden. “We weten allemaal wat er gebeurd is, maar we moeten het wel kunnen bewijzen”, verklaarde aanklager Inge Delissen de buitenvervolgingstelling voor drugshandel.

Audi A8

Toch was daarmee de kous niet af voor Gert B., want tijdens het onderzoek kwamen nog andere feiten naar boven. Gert B. bleek als cipier ook erg close te zijn met Marcel S., de celgenoot van Jeroen Van den Elshout die achter de tralies zat voor autodiefstal. “Wie met het idee op de proppen is gekomen, weten we niet. Maar ze hebben in de gevangenis samen een plan uitgewerkt om de Audi A8 van B.’s vader te laten stelen”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen. “Die was aangekocht voor 37.000 euro, maar dankzij een speciale verzekeringsformule zou er na diefstal wel bijna 90.000 euro worden uitgekeerd.”

Valse aangifte

Volgens het parket was Frans B. op de hoogte van heel het plan. “Ze hebben de Audi A8 laten stelen om meteen daarna een groter voertuig, een Audi Q7, te kunnen kopen met het verzekeringsgeld. Om de verzekering te kunnen oplichten met de geënsceneerde diefstal, hebben ze ook een valse aangifte gedaan bij de politie”, aldus nog Delissen.

Marcel S. zou de mannetjes geregeld hebben om de diefstal uit te voeren: zijn zoon Lesley S. en de 35-jarige Fouad B. uit Tilburg. “Tijdens de huiszoeking bij Marcel S. werd een apparaat gevonden om autosleutels te kopiëren. Dat hadden ze nodig omdat de verzekeringsmaatschappij moeilijk zou doen als na de zogezegde diefstal de originele sleutels niet voorgelegd konden worden.”

Gert was als cipier te close met gedetineerden. In zijn naïviteit heeft hij zich laten meeslepen Advocaat Freddy Mols

Het parket vorderde tegen alle beklaagden een gevangenisstraf van 1 jaar. De advocaat van Gert B. hoopt op een straf met uitstel. “Het klopt dat hij als cipier te close was met sommige gedetineerden. Door zijn naïeve persoonlijkheid heeft hij zich laten meeslepen door Marcel S.”, zegt meester Freddy Mols. “Op een bepaald moment wilde B. het plan afvoeren, maar hij kon niet meer terug. Hij voelde zich geïntimideerd en bedreigd door Marcel S. die er absoluut mee door wilde gaan.”

“Om te lachen”

Voor Frans B. vraagt Freddy Mols de vrijspraak. “Omdat hij niet op de hoogte was. Gert had het plan één keer in een dronken bui laten vallen, maar zijn vader dacht dat hij dat om te lachen zei. Toen bleek dat Gert iets met de diefstal te maken had, heeft hij het geld meteen terugbetaald aan de verzekeringsmaatschappij.”

Marcel S. ontkent iets met de diefstal te maken te hebben. “Hij bracht Gert B. alleen in contact met mensen die schade aan een auto kunnen herstellen”, zegt zijn advocaat. Zoon Lesley S. stuurde zijn kat naar de rechtbank. Fouad B. ten slotte beweert dat hij toevallig in de buurt was, maar met de ‘diefstal’ niks te maken heeft.

Vonnis op 4 september.