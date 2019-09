Cipier die met hulp van gedetineerde verzekering oplichtte, moet niet zelf naar gevangenis Jef Van Nooten

04 september 2019

10u59 0 Turnhout Een ex-cipier van de gevangenis in Turnhout is tot 1 jaar cel veroordeeld voor oplichting en valsheid in geschrifte. Een gedetineerde hielp hem om een autodiefstal in scène te zetten en zo de verzekering voor 90.000 euro op te lichten. De cipier vliegt niet achter de tralies, want de celstraf is grotendeels met uitstel uitgesproken.

De 36-jarige Gert B. stond voor de zomervakantie terecht voor oplichting en valsheid in geschrifte. De rechter heeft hem woensdagochtend schuldig bevonden, en veroordeelt de ex-cipier van de gevangenis in Turnhout tot een geldboete van 8.000 euro en een gevangenisstraf van 1 jaar. Van die celstraf is wel alleen het deel van de voorhechtenis effectief. Gert B. moet dus niet terug naar de gevangenis.

Gert B. had op het moment dat hij nog cipier was gedetineerde Marcel S. – die in de gevangenis zat voor autodiefstallen – ingeschakeld om de Audi A8 van B.’s vader te stelen. Marcel S. schakelde daarvoor zijn zoon Lesley S. en de 35-jarige Fouad B. uit Tilburg in. Het ging niet om een echte diefstal, maar door een autodiefstal te ensceneren kon de verzekering worden opgelicht voor 90.000 euro.

Omdat vader en zoon B. nadien ook een valse aangifte van diefstal deden bij de politie, zijn ze behalve oplichting ook schuldig bevonden aan valsheid in geschrifte. “Ze hebben de Audi A8 laten stelen om meteen daarna een groter voertuig, een Audi Q7, te kunnen kopen met het verzekeringsgeld”, meende het openbaar ministerie tijdens het proces.

De vier medebeklaagden van ex-cipier Gert B. krijgen allemaal een celstraf van 1 jaar. Voor vader B. is die volledig met uitstel, voor de gedetineerde en de twee uitvoerders van de ‘autodiefstal’ is die gevangenisstraf effectief. Alle vijf moeten ze ook een effectieve boete van 8.000 euro betalen.