Celstraf van 10 maanden voor stelende werknemer van McDonald’s Jef Van Nooten

06 december 2019

14u34 3 Turnhout De ex-werknemer van McDonald’s in Turnhout die bijna 30.000 euro uit de kluizen van het fastfoodrestaurant heeft gestolen, krijgt een gevangenisstraf van 16 maanden, waarvan 10 maanden effectief. Met het geld ging hij feesten in Nederland.

De 19-jarige T.Z. uit Turnhout had zich opgewerkt tot gerant van McDonald’s in Turnhout. Vanuit die functie beschikte hij over de sleutel en de alarmcode van het fastfoodrestaurant langs de Ring in Turnhout. In mei trok hij ’s nachts na sluitingstijd terug naar het filiaal om de twee kluizen te openen. Hij stal er bijna 30.000 euro uit. “Er was nergens braakschade waardoor al snel het vermoeden ontstond dat de dief een sleutel had en de code kende. Alleen de gerant en de manager bleken over de sleutel en de code te beschikken”, vertelde de aanklager tijdens het proces.

Zeker toen de 19-jarige T.Z. de dag na de diefstal ook niet opdaagde op het werk en de hele dag zijn gsm niet opnam, was de puzzel snel gelegd. Hij kon uiteindelijk in juni worden opgepakt in Nederland. Het geld zelf was bij zijn arrestatie al spoorloos. “Opgemaakt aan feestjes”, verklaarde de man.

Van de gevangenisstraf van 16 maanden zijn er maar 10 maanden effectief. De overige zes maanden zijn voorwaardelijk omdat de man nog een blanco strafblad had. Hij moet ook een boete van 1.600 euro betalen.