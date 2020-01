CD&V steunt schepen Francis Stijnen voor 100%: “Zullen in alle transparantie communiceren” Jef Van Nooten

26 januari 2020

08u40 0 Turnhout CD&V in Turnhout blijft voor 100% achter schepen Francis Stijnen staan. De partij geeft ook aan dat haar mandatarissen in alle transparantie zullen communiceren over het verdere verloop van dit dossier.

Door een administratieve rekenfout zal er de komende 6 jaar voor 26 miljoen euro aan budgettaire ruimte niet aanwezig aan. “Daardoor is onze CD&V-schepen van Financiën Francis Stijnen in het oog van de storm gekomen. Als CD&V blijven we ons volle vertrouwen behouden in onze mandatarissen, ook in Francis Stijnen”, zegt voorzitter Carl Proost. “De voorgestelde aanpak om enerzijds een externe audit uit te voeren om te weten hoe dit is kunnen gebeuren en anderzijds de correctie in twee stappen, kan onze goedkeuring wegdragen en getuigt van een snel en doortastend optreden. De open communicatie hierover geeft ook aan dat onze mandatarissen hierover in alle transparantie willen handelen. CD&V en haar mandatarissen zullen alles in het werk stellen om dit probleem op te lossen.”

De partij benadrukt dat ze de correctie niet ziet in het verhogen van belastingen of het verlagen van subsidies aan verenigingen. “Ook de verplichtingen aangaande de pensioenvorming zullen niet aangetast worden”, besluit Proost. “Als CD&V geven wij de volle steun aan onze mandatarissen die ook in de vorige legislatuur alles in het werk stelden om de stad financieel gezond te maken.”