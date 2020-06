Cartamundi gaat de wereld van mondmaskers voorzien: “In augustus rollen eerste maskers van de band” Jef Van Nooten

09 juni 2020

13u42 8 Turnhout Het Turnhoutse bedrijf Cartamundi gaat een extra markt aanboren. De speelkaartenfabrikant start binnenkort met de productie van mondmaskers. Het bedrijf werkt daarvoor samen met de Universiteit Antwerpen. “Vanaf augustus rollen de eerste mondmaskers van de band in Turnhout”, klinkt het.

Cartamundi heeft het assortiment doorheen de jaren al vaker uitgebreid. Zo worden behalve speelkaarten ook al een hele tijd gezelschapspellen geproduceerd. Daar komen over enkele weken ook mondmaskers bij. Cartamundi heeft samen met Universiteit Antwerpen de spin-off ‘Medimundi’ opgericht. Medimundi zal instaan voor de ontwikkeling, productie, marketing en verkoop van hoogwaardige ademhalingsmaskers.

Frontlinie

De maskers die door Medimundi zullen geproduceerd worden, zijn hoogwaardige FFP2 en FFP3 maskers. “We zetten hierbij een belangrijke stap voor de samenleving. Net aan dit soort maskers is immers vandaag een groot tekort in de zorgsector”, zegt David Germis, CEO van Medimundi. “Dit type masker biedt namelijk de hoogst mogelijke bescherming. Ze beschermen de drager tegen ziekteverwekkers zoals virussen en bacteriën en kankerverwekkende stoffen, en zijn dus onmisbaar voor het medisch en zorgpersoneel dat in de frontlinie staat in de strijd tegen het Coronavirus. De nieuw geproduceerde ademhalingsmaskers zullen gecertificeerde Europese kwaliteitslabels dragen. Een norm waaraan momenteel minder dan 20% van de geïmporteerde mondmaskers voldoet.”

Het nieuwe bedrijf Medimundi zal bij de productie van de mondmaskers kunnen rekenen op de ervaring van moederbedrijf Cartamundi. “Zo levert Cartamundi zijn knowhow voor de aankoop en het transport van de grondstoffen, de productie en verpakking van de maskers en de levering ervan bij de klanten”, klinkt het. “Vanaf augustus zullen in Turnhout dus FFP2 en FFP3 ademhalingsmaskers van de band rollen die bestemd zijn voor binnen- en buitenland. Het netwerk van Cartamundi-fabrieken over de hele wereld vormt daarbij een ideale springplank.”

Draagcomfort

Onderzoekers van het Departement Productontwikkeling van de Universiteit Antwerpen hebben de maskers voor Medimundi ontworpen volgens een innovatieve en beschermde technologie. “De maskers onderscheiden zich door hun draagcomfort. Ze werden volledig afgestemd op onze anatomie. “Een innovatieve filter- en ventieltechnologie vergemakkelijk het ademen voor de drager.”

Made in Belgium

De firma Cloostermans uit Hamme zal de exclusieve machine leveren om de maskers te produceren. Die komt in Turnhout te staan waar vanaf augustus de productie wordt opgestart. “Op deze manier brengt Medimundi een 100% Made in Belgium oplossing voor het grote tekort aan hoogwaardige mondmaskers. Het consortium start met een basisinvestering van zo’n 3,5 miljoen euro en is van plan om te blijven investeren in internationale expansie en andere, soortgelijke producten.”