Cannabistelers riskeren tot 24 maanden cel Toon Verheijen

13 maart 2020

18u36 0 Turnhout Zes personen die in de lente van 2018 betrokken waren bij een cannabisplantage aan de Bremheidelaan riskeren een celstraf tot 24 maanden.

Het ging om een plantage van zo’n 2.500 cannabisplanten verspreid over twee kweekruimtes. De elektriciteit werd voor de meter afgetapt. In het gebouw was ook een leefruimte ingericht waar de speurders tijdens een huiszoeking een vuurwapen vonden onder het matras. Dat wapen was vermoedelijk bedoeld om ongenodigde gasten af te schrikken. De uitspraak valt op 10 april.