Candy Factory op klaarlichte dag overvallen: zwangere uitbaatster bedreigd met wapen Toon Verheijen

19 september 2019

19u57 7 Turnhout Drie jongemannen hebben donderdagnamiddag een overal gepleegd op de snoepwinkel Candy Factory op het Zegeplein. De drie mannen bedreigden de uitbaatster met een mes en een vuurwapen. Ze sloegen daarna op de vlucht met een fiets. De politie is een onderzoek gestart.

De overval gebeurde iets voor 16 uur. “Drie jongemannen van vermoedelijk zo’n 18 jaar oud kwamen de winkel binnen op het moment dat de uitbaatster alleen in de zaak was”, zegt Rudy Remysen, woordvoerder van de politiezone Regio Turnhout. “Het ging om mannen van Afrikaanse origine. Ze bedreigden de uitbaatster van de winkel met een mes en een vuurwapen. Het is niet duidelijk of het een echt wapen was. Ze eisten de inhoud van de kassa, zowel het papieren geld als het kleingeld. Daarna zijn ze naar buiten gegaan, op een fiets gesprongen en weggereden in de richting van de Begijnenstraat. We hebben nog een zoekactie gehouden in de buurt, maar dat heeft voorlopig niets opgeleverd.”

Net zwanger

De politie heeft ondertussen ook een buurtonderzoek gehouden en hoopt met camerabeelden van winkels of zaken die op de vluchtroute van de daders liggen meer info te kunnen vergaren. “De overval heeft amper enkele seconden geduurd. We zijn er zelf ook verbaasd over dat deze feiten op klaarlichte dag gebeuren net op een moment dat het vrij druk is in het centrum. Het slachtoffer, dat nog maar net zwanger was, was erg onder de indruk en is opgevangen door onze diensten.”