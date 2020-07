Callcenter stad Turnhout klokt af op zo’n 2.500 vragen Toon Verheijen

17u09 0 Turnhout Het callcenter dat de stad Turnhout oprichtte tijdens de coronacrisis, heeft in totaal 2.422 telefoons en e-mails ontvangen. Vrijdag 3 juli wordt het callcenter stopgezet. ‘Door antwoorden te bieden op een moment dat veel mensen met vragen zaten, speelde het callcenter een heel belangrijke rol voor onze inwoners, ondernemers en verenigingen’, zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA).

Het callcenter werd al die tijd bemand door medewerkers van de stad zelf. “Het was fijn om te zien hoe onze organisatie de zorg voor inwoners, ondernemers en verenigingen vol engagement heeft opgenomen. Medewerkers uit verschillende hoeken van de diensten ontpopten zich op korte tijd tot volwaardige callcentermedewerkers’”, aldus de Turnhoutse burgervader.

De meeste telefoontjes kwamen van 70-plussers. 800 mensen reageerden op een brief waarin het stadsbestuur gevraagd had om contact op te nemen. Daarnaast waren er ook nog 400 specifieke zorgvragen en mensen die zich afvroegen of ze boodschappen mochten blijven doen voor familie, hoe ze bij een dokter of kinesist terechtkonden, waar ze naartoe moesten voor een corona-test. “In de laatste weken gingen de meeste vragen over activiteiten. Hoe kan ik toch een trouwfeest geven? Mogen we als sportclub opnieuw trainen? Hoe kan ik een coronaveilig personeelsfeest organiseren? Maar we hadden ook de indruk dat ondernemers en verenigingen opnieuw de weg vinden naar de stadsdiensten. Daarom gaan we ons callcenter vrijdag sluiten. Wie het callcenter toch nog probeert te bellen of te mailen, wordt onder meer verwezen naar 0800 14 689, de infolijn van de FOD Volksgezondheid.