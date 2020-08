Cafébazin Leen Verwaest legt sluitingsuur naast zich neer: “Wij worden als horeca onverdoofd naar de slachtbank geleid” (politie stond er wel om 23.10 uur) Toon Verheijen

09 augustus 2020

00u42 24 Turnhout Leen Verwaest van café Chaos in Turnhout stak zaterdagavond net als haar Antwerpse collega’s eind vorige week virtueel haar middelvinger op naar (een deel) van de maatregelen opgelegd door provinciegouverneur Cathy Berx. Op haar facebook plaatst ze vrijdagavond al het bericht dat ze zaterdag tot 1 uur wilde overblijven. Uiteindelijk kwam de politie iets na 23 uur al langs en werd het café gemoedelijk ontruimd. Bomvol zat het terras nog. “We wilden ook geen amok, maar alleen een signaal geven.”

“Met veel aandacht heb ik naar uw persconferentie geluisterd van heden. Verbaasd en huilend ben ik de trap opgelopen. En neen ik ben geen flauwe dame. Met 50 % omzet en een dubbele personeelskost om alles naar goeddunken te handhaven steek ik maandelijks geld bij in de zaak. Ik ben moe gestreden en op de koop toe moet ik vanavond een vol caféterras om 23 uur de deur wijzen. Deze mensen hebben geen avondklok meer. Alleen ik heb er nog één (...). Ik vraag met aandrang om in het avondjournaal deze maatregel terug te schroeven of de horeca gelijk te stellen met de avondklok van de gewone burger. Geen sluitingsuur meer dus. (...) Ik heb mijn klanten alvast opgeroepen om naar een andere provincie te gaan vanavond of om met flesje wijn of cava langs het kanaal te gaan zitten, dan hoeven ze alvast niet om 23 uur naar huis. (...) De sector eens raadplegen zou mooi zijn alvorens deze beslissingen te nemen.”



Dat was een deel van de brief die Leen Verwaest vrijdag stuurde na de persconferentie in de namiddag van Cathy Berx. “Ik zwijg niet meer”, zuchten Leen Verwaest en Joerie Raamaekers van café Chaos. “Ons hoofd ligt toch al op de kapblok. En ik wil opkomen voor collega’s die het nog veel moeilijker hebben als wij en die niet de luxe hebben om al heel wat jaren iets opzij gezet te hebben. En we willen ook geen amok. Geen ruzie met de politie. We gaan niet smijten met tafels en stoelen. Natuurlijk wisten we dat ze zouden komen, maar ergens toonden ze ook begrip. Het is ook gewoon absurd. Weet je dat hier klanten komen die binnenkomen en vragen om hun fles wijn even koud te leggen die ze straks nog ergens op de Grote Markt of elders gezellig gaan leegdrinken?” Het was overigens burgemeester Paul Van Miert die vrijdag in een artikel op hln.be ook al aangaf voorstander te zijn voor een sluitingsuur van de horeca om 1 uur.

Zwarte Ruiter

Dries Verdick van café Zwarte Ruiter op de Grote Markt sluit zich aan bij de woorden van Leen. Samen met zijn compagnon en oprichter van de jongerenkroeg besloten ze onlangs om al zeker tot eind augustus de deuren te sluiten. “Het is gewoon niet meer rendabel voor ons”, zucht Verdick. “We waren het ook ergens bij om nog eens opnieuw de strenge politieagent te spelen. En we waren al streng in tegenstelling tot wat er dood sommigen gezegd werd.” De uitbaters vragen zich ook af of ze bij de provincie beseffen hoe hard het mes snijdt. “Tussen 23 en 1 uur dat betekent 50 procent van je omzet die je verliest”, zeggen Leen, Joerie en Dries. “En wat ons ook pijn doet zijn uitspraken dat voetballen op profniveau weer mag omdat het hun job is ? Hun job ? Ja om een handtasje meer te kunnen kopen van Louis Vuitton. Een café opendoen is voor ons ook onze job. Een job waarmee we onze zaak moeten afbetalen, personeel moeten betalen en andere onkosten. Maar de horeca mag blijkbaar in tegenstelling tot dieren wel onverdoofd naar de slachtbank geleid worden.”

Recht op ondernemen

Met de actie beriep Leen Verwaest zich op een oude wet die het recht op ondernemen vastlegt. En er is volgens Leen Verwaest ook een wet die zegt dat iedereen gelijk is voor de wet. “We zijn dan ook volop aan het bekijken hoe en op welke manier we dit gaan aanvechten, maar we gaan juridische stappen zetten. Dit is gewoon niet eerlijk.” Paul Snoeys, uitbater van De Gulden Coppe in Hoogstraten en net als Leen Verwaest lid van Horeca Vlaanderen, steunt Leen in haar actie. “We begrijpen echt niet dat je mensen tot welk uur dan ook op straat laat gaan zonder dat er echt controle is terwijl je op een terras van een horecazaak wel controle hebt. Op restaurant kan je misschien nog begrip hebben voor die tafel van 4, maar in cafés? We hopen Berx nog op andere gedachten kunnen brengen, maar ook wij overwegen gerechtelijke stappen.”