Café 't Katerke in Patersstraat sluit de deuren Jef Van Nooten

20 augustus 2019

12u07 0 Turnhout Café ’t Katerke in de Patersstraat in Turnhout is failliet. Anderhalf jaar nadat Dirk Op de Beeck (52) de bruine kroeg opende, heeft hij de boeken neergelegd.

De rechtbank van koophandel in Turnhout heeft Dirk Op de Beeck dinsdag failliet verklaard. De uitbater van café ’t Katerke in de Patersstraat 102 had zelf om het faillissement gevraagd. Hij opende het café in januari 2018. ”Ik ben afkomstig uit Oud-Turnhout, maar heb een tiental jaar in Engeland gewoond, ten zuiden van Londen. Daar heb ik in cafés gewerkt. Altijd in loondienst, nooit een eigen café gehad”, vertelde hij bij de opening van zijn kroeg. “Vorig zomer werd ik 50 jaar. Dat was voor mij het signaal om eindelijk mijn droom te realiseren en een eigen café te openen. Het was nu of nooit om die droom waar te maken.”

Anderhalf jaar lang heeft hij die droom kunnen leven, maar ’t Katerke lokte minder klanten dan gehoopt. Meester Ronny Ceusters is aangesteld als curator voor het faillissement.