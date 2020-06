Café opent 1 seconde na middernacht de deuren en schenkt eerste klanten gratis pint Jef Van Nooten

05 juni 2020

16u58 0 Turnhout De horeca mag terug starten op 8 juni? Dan laat café Sportsworld op de Grote Markt in Turnhout geen seconde verloren gaan. Het café opent zondagnacht één seconde na middernacht. “59 minuten later gaat het café weer dicht”, zegt cafébaas Mon Leys.

Maandenlang hebben ze er op moeten wachten. Maar nu de horeca terug de deuren mag openen, zijn Mon en Linda van café Sportsworld op de Grote Markt niet meer te houden. “Na een verplichte sluiting van 86 dagen kan ons café eindelijk weer open”, zegt Mon Leys. “Het café opent in de eerste seconden van maandag 8 juni, iets over middernacht. Zo’n 59 minuten later gaat het café ook weer dicht.”

Sluitingsuur

Dat het café maar één uur open blijft is een gevolg van het verplichte sluitingsuur. “Volgens de wet moet iedereen weer buiten om 1 uur.” Voor cafébaas Mon Leys komt de heropening van het café geen dag te vroeg. “Mijn vrouw heeft me tijdens de lockdown zoveel ‘to do-opdrachten’ gegeven dat ik nog harder heb moeten werken dan op drukke cafédagen”, lacht Mon.

Inschrijven

Wie zondagnacht tussen 0 uur en 1 uur naar café Sportsworld wil, moet wel vooraf inschrijven. De eerste 15 klanten die hun komst bevestigen voor zondagnacht meteen na middernacht krijgen één gratis pint. Inschrijven kan via sms of whatsapp naar het nummer 0495/546.273.