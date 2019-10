Café De Retro sluit nooit voor 2 uur ‘s nachts: “Zodat klanten zich ook ‘s avonds laat welkom voelen” Jef Van Nooten

06 oktober 2019

09u08 0 Turnhout Jarenlang was hij verkoper, maar vorige maand begon Filip Cockx (46) aan een nieuwe uitdaging. Hij opende café De Retro op de Grote Markt. Opvallend: het café sluit nooit voor 2 uur ’s nachts. “Als ik vroeger om 22 uur een café binnen stapte, voelde ik me vaak niet meer welkom. Dat wil ik hier absoluut vermijden”, zegt Cockx.

Filip Cockx blikt tevreden terug op de eerste openingsweken van zijn nieuwe café. Op 10 september opende hij aan de noordkant van de Grote Markt De Retro.

Het café lijkt in niks meer op de Obelisk, het beruchte café dat er enkele jaren geleden was gevestigd. Dat café sloot de deuren toen de cafébaas achter de tralies belandde voor zedenfeiten met minderjarige klanten. “Het interieur van De Retro is dag en nacht verschil met het café dat hier voorheen zat (na de sluiting van Obelisk heette het café ook nog even Turn Out, red.). Om de link met het vorige café volledig te doorbreken. Maar ook omdat het nodig was door een lek die er is geweest. Tot op de blote muur werd alles afgebroken. Alleen de structuur van het plafond is behouden, met de hoogtes en laagtes die er in zitten.”

Nieuwe uitdaging

Voor de 46-jarige Filip Cockx is het de eerste keer dat hij een eigen café open houdt. Toch heeft hij de voorbije decennia al wat horecaervaring op gedaan. “Ik heb gestudeerd voor restauranthouder en heb heel de leven in bijberoep in de horeca gewerkt, naast mijn hoofdjob”, zegt Filip. “Ik ben altijd verkoper geweest bij verschillende firma’s. Het was nu tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik wilde eindelijk iets doen met hetgeen waar ik vroeger voor geleerd heb.”

Filip Cockx startte een jaar geleden gesprekken met Haacht, de eigenaar van het gebouw. Samen met de binnenhuisarchitect van Haacht richtte hij het café volledig in retrostijl in. “In het begin wilde ik het café een andere naam geven. Maar naar gelang de inrichting werd voltooid, lag het voor de hand om voor ‘De Retro’ te kiezen als naam. Het concept slaat aan. De mensen vinden het mooi en zijn tevreden. Ook voor de muziek trekken we de retrostijl door, al is er af en toe wel eens een uitschieter te horen. Die retromuziek trekt het iets ‘oudere’ publiek aan, niet de 16-jarigen. Dat is wel leuk.”

Voordelen

De Retro opende de deuren kort nadat de augustusfoor weer was vertrokken uit Turnhout. Normaal proberen nieuwe kroegbazen hun café voor de start van die topperiode te openen. “We starten inderdaad in de herfst- en winterperiode. Dan is het traditioneel wat rustiger, maar het heeft ook voordelen. Als je in de zomer opent, moet je zien dat je meteen voldoende personeel hebt, dat de organisatie top is, … Anders zijn de klanten niet tevreden. Als je in de winterperiode open doet, is de omzet lager, maar kan je je beter organiseren en vanaf dag 1 alles goed laten draaien. Je hebt meer tijd om jezelf in te werken.”

Welkom

Op maandag is De Retro gesloten. Op andere dagen opent het café om 11 uur, op zaterdag vroeger in functie van de zaterdagmarkt. Opvallend is dat het café ten vroegste om 2 uur ’s nachts de deuren sluit. Ook op rustige weekdagen. “Ik kies er bewust om tot minstens 2 uur ’s nachts open te blijven. Want dat was wat ik vroeger zelf miste als klant. Als je om 22 uur ergens binnen ging, wilde iedereen eigenlijk al sluiten en voelde je je als klant niet meer welkom. Dat wil ik hier absoluut vermijden”, zegt Cockx.