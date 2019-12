Buurman vuurt op lawaaierig café: “Verscheidene gewonden. Zelfs zwangere vrouw geraakt aan buik” Jef Van Nooten

06 december 2019

12u04 0 Turnhout Rustig op het terras van een café zitten en plots beschoten worden met een loodjesgeweer. Het overkwam de klanten van Hof ter Duinen in Turnhout. Eén klant werd in de nek geschoten, een andere net onder het oog. “Een zwangere vrouw kreeg zelfs een kogeltje tegen de buik.” De schutter? Een overbuurman die genoeg had van het lawaai.

Brasserie Hof ter Duinen in Turnhout organiseerde op 24 augustus een ‘foute muziekavond’ met een Nederlandse charmezanger. Of het aan het muziekgenre lag of aan het geluidsniveau is niet duidelijk. Maar de activiteit was alleszins niet naar de zin van een 25-jarige bewoner uit de Lokerenstraat. Hij haalde zijn loodjesgeweer boven, deed het raam open en begon richting Hof ter Duinen te schieten. “Ik mikte op de gevel. Het was niet de bedoeling om mensen te raken”, vertelde overbuurman H.A. vrijdagochtend aan de rechter.

Maar hij raakte wel mensen. Eén van de klanten op het terras voelde plots een hevige pijnscheut in het gezicht en begon te bloeden. Hij had een kogeltje net onder zijn oog gekregen.

Tot bloedens toe

De klanten op het terras hadden al snel door wat er aan de hand was. Dat was bij een eerdere schietpartij niet het geval geweest. “Op 22 juni was er ook een muziekavond in het café. Toen kreeg een klant op het terras plots een hevige pijnscheut in de nek, tot bloedens toe”, vertelt de advocaat van de slachtoffers.

Ik mikte op de gevel. Het was niet de bedoeling om mensen te raken Buurman H.A. (25)

Op dat moment dacht niemand aan een schietpartij, maar na de feiten op 24 augustus vielen de puzzelstukjes in elkaar. De overbuurman legde bekentenissen af en gaf zelfs spontaan toe dat hij al op vier verschillende avonden het loodjesgeweer had gebruikt om naar het café te schieten. “Hij zegt dat hij alleen naar de gevel richtte. Maar als je van de overkant van de straat schiet, weet je dat de kogeltjes overal terecht kunnen komen”, vervolgt de advocaat van de slachtoffers en de café-uitbaters. “Verscheidene mensen raakten gewond: ze kregen kogeltjes in het gezicht of de nek. Er zat zelfs een zwangere vrouw op het terras die een kogeltje tegen haar buik kreeg. We vragen ons af waar het loodjesgeweer nu is. Zo’n geweer is vrij te verkrijgen, maar zo’n fratsen willen de café-uitbaters niet meer mee maken.”

Trauma’s

Het openbaar ministerie vraagt een gevangenisstraf van 1 jaar. “De trauma’s die mensen oplopen wanneer ze op een terrasje zitten en plots beschoten worden, zijn niet te onderschatten”, zegt de aanklager.

De schutter liet zich niet bijstaan door een advocaat. Hij verdedigde zichzelf. “Het was niet mijn intentie om iemand te raken. Helaas is dat wel gebeurd. Over het algemeen ben ik een rustig persoon, maar als ik wat gedronken heb, slaan de stoppen soms door.”

Op 3 januari kent de man zijn straf.