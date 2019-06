Burgemeester van Turnhout viert 25 jaar als Graspop-medewerker: "Aan crowdsurfen heb ik me nooit gewaagd" Toon Verheijen

18 juni 2019

07u13 0 Turnhout Metalfans uit heel het land tellen de dagen af tot donderdag. Dan is het kleine Dessel weer het decor voor hét metalfestival van België. Vlaams parlementslid en burgemeester van Turnhout Paul Van Miert bereidt zich ook voor. "Ik kijk er enorm hard naar uit. Een jaarlijks hoogtepunt. De sfeer, de beleving, de vele vrijwilligers die zich dagenlang inzetten. Dat maakt Graspop zo speciaal."

Een kwarteeuw geleden zat Paul Van Miert op een familiefeestje waar ook organisator van Graspop Marc Van Geel aanwezig was. Of Paul geen zin had om samen met een ploegje van een man of tien voor het podium post te vatten om alles mee wat in goede banen te leiden. "Grappig eigenlijk. Graspop was toen nog een mainstreamfestival. Van metal was absoluut geen sprake. Bands als The Simple Minds, Joe Cocker of Midnight Oil, die stonden toen op de affiche. Van crowdsurfen was absoluut nog geen sprake. De muziek van die mannen leent zich daar niet echt toe, hé (lacht). Op een bepaald moment was er echt wel een slecht jaar en toen werd het idee geopperd: probeer eens een festival uit de grond te stampen in een nichemarkt. Toen werden de contacten gelegd met Bob Schoenmakers en de rest is ondertussen geschiedenis. Graspop is groot geworden. En dat hebben we vooral te danken aan de tomeloze inzet van de honderden vrijwilligers. De tappers, de kookmoeders, de mannen die voor elk podium de crowdsurfers veilig op de grond zetten."

In Flames

Paul Van Miert, zelf muzikant, is altijd bij Graspop gebleven na de wissel naar metal. In Flames is zijn favoriete band. Als hij de keuze moet maken tussen Kiss en Slipknot, gaat hij resoluut voor die laatste. "Dat eerste jaar metal, bracht wel meteen een heel ander publiek naar Dessel", vertelt Paul Van Miert. "Ineens werd er massaal aan crowdsurfen gedaan en dat was wel even wennen. Er waren ook geen richtlijnen hoe je die gasten moest aanpakken. Dat is pas veel later gekomen. Eén keer ben ik zelf in de tent van het Rode Kruis beland. Ik kreeg een bottin in mijn gezicht en mijn halve snor was weg (lacht). Ik ben dus als 'pakker' begonnen, maar vijf jaar geleden heb ik het echte veldwerk overgelaten aan de anderen. Nu zit ik tegenwoordig in de controlepost als verbindingsman tussen de vrijwilligers, de officiële security en de organisatie. Het 'pakken' doe ik af en toe nog wel, maar niet meer heel de dag. Ik ben niet de grootste en de breedste en de fysiek is ook niet meer die van in mijn jonge jaren (lacht). Het is ook allemaal zo fors gegroeid. Vroeger stonden we met 25 man voor één podium. Nu staan we er met honderd verspreid over de twee podia en de middengang."

Crowdsurfen, in principe is het verboden. Maar wie de optredens van Graspop bekijkt, ziet ze nagenoeg bij elke band wel komen. Bij de ene groep al wat meer dan bij de andere. "Ik heb het zelf nog nooit geprobeerd, maar het hoort er nu eenmaal bij", zegt Van Miert. "Maar het is zeker niet zonder risico's. Dat beseft iedereen. We hebben heel wat geprobeerd om het tegen te gaan. Ooit hingen er zelfs grote banners met 'crowdsurfen verboden'. Maar het eerste wat de bandleden van Papa Roach deden, was de banners weghalen. Je kan je de reactie van het publiek al inbeelden. We hebben ook ooit varkensstiften gebruikt om de crowdsurfers te markeren. Ze kregen dan een kruisje op hun hoofd. Bij de tweede keer dat ze er dan overkwamen, zetten we ze achteraan op de weide af. Echt 101 dingen hebben we geprobeerd, maar een metalpubliek is inventief. Maar ze zijn ook dankbaar. Nooit of bijna nooit krijg je brutale reacties. Een vip-gevoel. Dat heerst er niet bij echte metalfans."

Vier dagen genieten

De beelden van het publiek van Graspop zijn die van stoere mannen vol tatoeages, al dan niet met lang haar. 'Gevaarlijk' uitziende mannen, maar niets is minder waar. "Met het publiek hebben we eigenlijk nooit veel problemen gehad", aldus Van Miert. "Dat is eigen aan Graspop. Iedereen komt voor muziek, de sfeer, de beleving. Geregeld is er eentje boven zijn theewater, maar dat hoort er ook bij. Al hou ik het toch bij koffie overdag (lacht). Ik weet dat er ooit een dag komt dat ik er niet meer ga staan, maar voorlopig denk ik daar nog niet aan. Ik kijk uit naar donderdag. Vier dagen volop genieten."