Burgemeester Turnhout: “Je kan niet aan burger vragen oogje in het zeil te houden en dan geen informatie geven” Toon Verheijen

20 december 2019

08u20 30 Turnhout Burgemeester Paul Van Miert (N-VA) heeft volgende week een overleg met de gevangenisdirectie in Turnhout om de ontsnapping te bespreken. De burgervader vraagt zich ook openlijk af waarom parket en politie niet sneller beslissen om de identiteit van de ontsnapten bekend te maken. “Burgers moeten een oogje in het zeil houden. Maar welk zeil ? Want uiteindelijk krijgen ze geen informatie daarover.”

Het centrum van Turnhout stond donderdagavond in rep en roer na de ontsnapping van de vijf gevangenen waaronder de 26-jarige Oualid Sekkaki, de broer van ontsnappingskoning Ashraf Sekkaki, en zijn kompaan Abderrahim Baghat (38). Na het nieuws dat er vijf criminelen uit de gevangenis pal in het centrum van Turnhout waren ontsnapt, werd het buurtnetwerk ingeschakeld. Burgers werd gevraagd om verdachte zaken te melden.

Uiteindelijk werden er drie verdachten opgepakt, maar de twee belangrijkste vogels zijn gaan vliegen. “Dat er BIN-netwerken bestaan en dat ze gebruikt worden is een goede zaak", zegt burgemeester Paul Van Miert (N-VA). “Alleen is het jammer: je vraagt aan de burgers om alert te zijn en een oogje in het zeil te houden. Maar welk zeil? Je geeft niets aan informatie mee dus niemand weet naar wie of wat ze moeten uitzoeken. Al begrijp ik langs de andere kant ook wel dat je een onderzoek dat volop aan de gang is, ook niet meteen wil hinderen. Toch is het iets om ernstig over na te denken. Want uiteindelijk verspreid je vrijdagmiddag wel een opsporingsbericht, maar dat is meer dan twaalf uur na de feiten. Laat ons allemaal eerlijk zijn: de vogels zijn dan gaan vliegen.”

Circuleren

Paul Van Miert wil dit samen met politie en parket toch eens bekijken. “In zo’n ontsnapping als donderdagavond duiken er via sociale media en de gewone media toch al snel namen op”, zegt Van Miert. “Om het risico te vermijden dat er foutieve informatie de wereld ingestuurd wordt, is het misschien toch beter sneller te informeren. Ik wil daar politie noch parket mee aanvallen. Wij hebben als stad in principe ook niets te maken met wat de gevangenis, parket en politie vrijgeven aan informatie. Maar op het moment dat de burgers buiten betrokken geraken hebben we wél het recht om informatie te krijgen. Nu gebeurde dat niet en onze inwoners begrijpen dat echt niet.”

Helikopterveilig

Volgende week heeft Paul Van Miert ook een afspraak met de gevangenisdirectie. Hij wil met eigen ogen zien hoe dit allemaal is kunnen gebeuren. “Waar ik vooral van achterover viel: het gaat om een ontsnapping in het nieuwe gedeelte. Een nieuwbouw waar geïnvesteerd is om te voorkomen dat gevangenen bijvoorbeeld met een helikopter zouden kunnen opgepikt worden. Dat zal misschien niet kunnen, maar simpel over een muur klauteren blijkbaar wel. Leg dat maar eens uit aan de burger in de straat. En oh ironie natuurlijk. Wie ontsnapt er? De broer van diegene die jaren geleden met een helikopter is kunnen ontsnappen in Brugge.”