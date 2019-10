Brandweerzone Taxandria zoekt 50 vrijwilligers: “Vooral voor Turnhout, Hoogstraten en Ravels kunnen extra mensen gebruiken” Jef Van Nooten

07 oktober 2019

07u19 0 Turnhout De brandweer in Turnhout zette zondag de deuren open voor het grote publiek. Met de opendeurdag hoopt de brandweerzone mensen warm te maken voor een job als vrijwilliger brandweerman. Taxandria heeft momenteel een campagne lopen om 50 vrijwilligers te vinden. “Vooral de posten Turnhout, Hoogstraten en Ravels kunnen extra manschappen gebruiken”, zegt brandweercommandant Luc Faes van zone Taxandria.

Een opendeurdag bij de brandweer is telkens weer een hoogdag voor kinderen. Dat zondag de regen met bakken uit de hemel viel, kon hen amper deren. Ze mochten plaatsnemen voor een rondrit in een brandweerwagen of zelf de waterslang vast houden om een ‘vuurtje’ te blussen. Maar brandweerzone Taxandria richtte zich met de opendeurdag in Turnhout meer dan ooit ook op de ouders van die kinderen. De brandweerzone hoopt voor 20 oktober vijftig mensen te overtuigen om zich kandidaat te stellen als vrijwillig brandweerman of –vrouw. “In het voorjaar hebben we al vier opendeurdagen georganiseerd in andere posten. In het najaar hebben we er zes gehad, deze in Turnhout was de laatste”, zegt Luc Faes, brandweercommandant van hulpverleningszone Taxandria. “Die opendeurdagen gingen telkens gepaard met infosessies. In totaal hebben we 125 à 130 mensen gehad die naar de infosessies zijn komen luisteren. Dat wil helaas niet zeggen dat die straks ook allemaal hun kandidatuur gaan stellen.”

Pensionering

Faes beseft dat het niet eenvoudig zal zijn om in één klap vijftig nieuwe vrijwilligers te vinden. Hij hoopt op een cijfer uit te komen dat zo dicht mogelijk in de buurt komt. De brandweercommandant benadrukt dat de werking van brandweerzone Taxandria niet in het gedrang komt wanneer het vooropgestelde quotum van vijftig vrijwilligers niet gehaald wordt. “Ieder jaar vallen er vrijwilligers weg: omwille van pensionering, maar ook om medische of andere persoonlijke redenen”, zegt Faes. “Om ons aantal vrijwilligers op peil te houden, hebben we er elke jaar 16 à 24 nodig in de zone. Met deze campagne mikken we in één klap op vijftig vrijwilligers, zodat we een wervingsreserve hebben.”

Test

De brandweercommandant hoopt vooral vrijwilligers te vinden in de grotere steden en gemeenten van de zone. “In andere regio’s hoor je vaak dat het moeilijk is om vrijwilligers te vinden, maar wij mogen er eigenlijk niet over klagen. Zeker in onze landelijke gemeentes hebben we geen problemen om voldoende vrijwilligers te vinden. Voor de grotere steden is het iets moeilijker. De nadruk van de campagne ligt daarom specifiek op de posten Turnhout, Hoogstraten en Ravels. Daar willen we een boost geven met extra vrijwilligers. Maar ook voor de andere posten van onze zone hopen we dus kandidaten te vinden. Misschien niet om allemaal nu aan te nemen, maar wel voor volgend jaar of over twee jaar. Deze campagne is ook een test. Wordt het zoals in andere regio’s ook voor ons moeilijk om vrijwilligers te vinden? Of halen we ons doel?”

Kandidaturen kunnen tot 20 oktober worden ingediend. Dan zal blijken wat de wervingscampagne heeft opgeleverd. “We hopen dat de infosessies, flyers, affiches en spandoeken hun effect hebben gehad en dat we er resultaat mee boeken”, besluit Faes.