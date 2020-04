Brandhoef schenkt 50 kilo paaseitjes

aan Zorggroep Orion: “We mogen ze

niet uitdelen in eigen buurt” Jef Van Nooten

07 april 2020

15u48 5 Turnhout Buurtvereniging Brandhoef uit Turnhout heeft dinsdag 50 kilogram paaseitjes overhandigd aan Zorggroep Orion. Die zal de eitjes verder verdelen onder het personeel. “Zoals ieder jaar wilde we 200 zakjes uitdelen in de buurt, maar door corona mag dat niet”, vertelt Carlo Van Hoeck.

De bewoners van de wijk Brandhoef in Turnhout moeten het dit jaar zonder gratis paaseitjes stellen. De voorbije tien jaar kregen ze iemand van het buurtcomité aan de deur die hen een zakje met 250 gram paaseitjes overhandigde. “Ook dit jaar wilden we opnieuw langs 200 huizen in de buurt gaan om paaseitjes af te geven, goed voor 50 kilogram in totaal”, zegt Carlo Van Hoeck, voorzitter van buurtvereniging Brandhoef. “Maar door corona mag dat niet meer van de politie.”

Vier weken

Carlo Van Hoeck trok daarom samen met Guy Proost, een ander lid van het buurtcomité, naar Zorggroep Orion om de 50 kilogram paaseitjes te overhandigen. “De eitjes zullen verder verdeeld worden onder de medewerkers. Zij verdienen dit zeker ook, want het zijn moeilijke tijden voor hen”, vervolgt Carlo Van Hoeck. “Schrik dat de eitjes besmet zijn moeten ze niet hebben want de paaseitjes zijn al vier weken geleden ingepakt. Vanaf volgend jaar hopen we de paaseieren terug aan de buurtbewoners te kunnen geven, want dit gebaar wordt altijd erg geapprecieerd.”