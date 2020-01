Brand vult bedrijfshal van LMJ Construct met rook Jef Van Nooten

10 januari 2020

23u48 0

Aan de Industriedijk in Turnhout is vrijdagavond kort voor 23 uur brand uitgebroken bij carrosseriebedrijf LMJ Construct. Verscheidene brandweerwagens snelden ter plaatse om de brand te blussen. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar de brand zorgde voor heel wat rookontwikkeling in de bedrijfshal van LMJ Construct, een carrosserie- & trailerbouwer. Die rook had eerder al het brandalarm doen afgaan. Wat de brand precies veroorzaakt heeft, was vrijdagavond niet duidelijk.