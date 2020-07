Brand vernielt flat aan de Merodelei Jurgen Geyselings

25 juli 2020

23u27 20 Turnhout Zaterdagavond om 22.13 uur werd de brandweer in Turnhout opgeroepen voor een appartementsbrand aan de Merodelei. De keuken brandde volledig uit en door de rookschade is de flat onbewoonbaar. Er vielen geen gewonden bij de brand.

Aan de Merodelei 196 in Turnhout brak omstreeks 22 uur brand uit in de keuken van een flat op de tweede verdieping van een appartementsgebouw. De keuken brandde volledig uit en de rest van de flat werd volledig zwartgeblakerd door de grote rookontwikkeling. De bewoner van het appartement werd ter plaatse in de ambulance onderzocht, verder vielen er geen gewonden bij de brand.

Door de brand en de bijhorende felle rookontwikkeling werd de rijbaan in de Merodelei volledig afgesloten tussen de Middelareskerk en de Lokerenstraat voor het verkeer. Op deze manier kon de brandweer het nodige werk doen. Het appartementsgebouw is onbewoonbaar door de schade die opgelopen werd.