Brand dwingt Biljartpalace tot tijdelijke sluiting Jef Van Nooten

20 augustus 2019

12u27 0 Turnhout Bij snooker- en biljartclub Biljartpalace in het Merodecenter in Turnhout is dinsdagochtend brand uitgebroken aan de koffiemachine. Door de rook- en waterschade blijft het biljartcenter al zeker tot dinsdag 18 uur gesloten.

Het was de echtgenote van zaakvoerder Guy Janssen die dinsdagochtend de brand opmerkte. “Toen zij hier toe kwam hing de zaak al vol rook. Zij zag geen hand meer voor de ogen. Ze heeft meteen mij en enkele andere mensen opgebeld”, vertelt Guy Janssen.

Guy Janssen snelde ter plaatse. “We hebben de smeulende koffiemachine zelf kunnen blussen en nadien naar buiten gesleurd”, vervolgt Janssen. “Aan de toog is er wat brandschade, voor de rest vooral rook- en waterschade.

Biljartpalace zou dinsdag normaal om 12 uur open gaan, maar houdt voorlopig noodgedwongen de deuren gesloten. “De leverancier is meteen een nieuwe koffiemachine komen leveren, maar we hebben nog heel wat poetswerk voor de boeg door de rook- en waterschade. We hopen om 18 uur terug open te kunnen gaan.”

De echtgenote van Guy Janssen heeft geïrriteerde longen door het inademen van de rook. Voor de rest raakte niemand gewond. Vermoedelijk heeft een kortsluiting het vuur veroorzaakt.