Bliksem treft zwembad Stadspark JVN

29 augustus 2019

Tijdens het onweer dat woensdagavond en –nacht over de Kempen trok, is de bliksem op enkele plaatsen ingeslagen. In Turnhout sloeg de bliksem onder meer in op een elektriciteitskast van zwembad Stadspark. “Wegens een blikseminslag op een elektriciteitskast is het zwembad momenteel telefonisch niet bereikbaar. Ook Bancontact is buiten gebruik”, liet Optisport donderdagochtend weten via sociale media. Ook in de Hoevestraat in Merksplas en aan Hulzen in Herentals sloeg de bliksem in.