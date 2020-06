Binnenspeeltuinen mogen deuren weer openen: hygiënepiraat en verse lucht houden Raf & Otje veilig Jef Van Nooten

30 juni 2020

11u34 0 Turnhout Een nieuw verluchtingsysteem, een dagelijkse reiniging van het ballenbad en een hygiënepiraat die de hele dag rondloopt met flessen ontsmettingsgel. Het zijn maar enkele van de maatregelen die Raf & Otje neemt om woensdag veilig de binnenspeeltuin te heropenen. “We halen voortdurend verse buitenlucht naar binnen”, zegt zaakvoerder Tom Broeckx.



De komende dagen worden regenbuien verwacht en temperaturen die met moeite 20 graden bereiken. Bij binnenspeeltuinen worden zo’n weersvoorspellingen op gejuich onthaald. Zeker nu ze na een maandlange sluiting vanaf woensdag 1 juli opnieuw de deuren mogen openen. “Als het weer van de komende dagen zich doortrekt, zouden we wel eens een goede zomer kunnen hebben. Dan kunnen we het verlies van de voorbije periode wat compenseren”, zegt Tom Broeckx, zaakvoerder van Raf & Otje in Turnhout.

We hebben onze hal aangepast zodat mensen elkaar niet meer kruisen bij het binnenkomen en buitengaan. Op het tonnetje aan de hal staat ook gel om je handen te ontsmetten Zaakvoerder Tom Broeckx

Inkom

De binnenspeeltuin in de Otterstraat – waar vroeger de schaatspiste was – was door corona bijna vier maanden gesloten. Om er terug veilig aan te kunnen beginnen, werden tal van maatregelen genomen. Een eerste aanpassing zie je al meteen bij het toekomen. “We hebben onze hal aangepast zodat mensen elkaar niet meer kruisen bij het binnenkomen en buitengaan. Op het tonnetje aan de hal staat ook gel om je handen te ontsmetten”, schetst Tom Broeckx de maatregelen.

Hygiënepiraat

Ook in de speelhal zelf zal hard worden ingezet op hygiëne. Zo wordt dagelijks het ballenbad gereinigd. Elke bal gaat daarvoor door een speciale machine. Na sluitingstijd wordt er ook met grote verstuivers rond gegaan om alle speeltoestellen te ontsmetten. “Daarnaast zal ook onze hygiënepiraat een grote rol spelen. Die piraat loopt voortdurend rond, met handgel in een rode bus en oppervlakteontsmetting in een blauwe bus. Via flyers roepen we ouders ook op om aan hun kinderen te vragen om regelmatig bij Ola, de hygiënepiraat, langs te gaan om de handen te ontsmetten. Bijvoorbeeld voordat ze van het speelgedeelte naar de tafel in het horecagedeelte gaan. We weten dat niet iedereen dat steeds zal doen, maar we gaan het wel promoten om het zo hygiënisch mogelijk te houden in het restaurant.”

Verse lucht

De grootste corona-investering voor Raf & Otje heeft de maken met de verluchting in de hal. Het verluchtingssysteem werd aangepast. “We kunnen nu 20.000 kuub per uur verse lucht binnen blazen. En de hal is 16.000 kuub groot. Dus binnen het uur hebben we de hele hal ververst met verse lucht. Dat gaat een grote meerwaarde zijn”, zegt Tom Broeckx. “Die investering was geen verplichte voorwaarde om terug open te mogen. We hebben het op eigen initiatief gedaan. Buitenlucht is beter dan binnenlucht. Op deze manier halen we voortdurend verse buitenlucht naar binnen. Bovendien kan je de airco blijven gebruiken als je de lucht goed ververst, zodat de temperatuur aangenaam blijft.

Capaciteit

Binnenspeeltuinen mogen één kindje per 10 vierkante meter binnen laten. Die beperking legde Raf & Otje zichzelf in het verleden ook op. “Maar de totale capaciteit zal wel met één derde dalen omdat we de tafels in het horecagedeelte verder uit elkaar hebben gezet.”

Geen sluitingsdagen

In tegenstelling tot de voorbije jaren heeft Raf & Otje deze zomervakantie geen sluitingsdagen. De binnenspeeltuin zal zeven dagen per week open zijn.