Bijltjesdag bij Signify in Turnhout: opnieuw worden 121 werknemers ontslagen Jef Van Nooten

28 oktober 2019

19u22 52 Turnhout Bij lampenfabrikant Signify in Turnhout, het vroegere Philips, moeten opnieuw 121 werknemers vertrekken: 87 arbeiders en 34 bedienden worden in 2020 de laan uit gestuurd. De aankondiging van de directie is opnieuw een slag in het gezicht voor het personeel. “Het is niet omdat je bedrijf een traditie heeft in ontslagrondes dat het niet meer hard aankomt”, zegt Serge Seret (BBTK).

Dat er dit najaar een nieuwe ontslagronde zou worden aangekondigd door Signify had iedereen wel verwacht. De bijzondere ondernemingsraden waarbij in het najaar wordt aangekondigd hoeveel mensen worden ontslagen, zijn al jaren een traditie geworden bij de lampenfabrikant. Voor de vakbonden en het personeel was het alleen afwachten hoeveel werknemers dit keer getroffen zouden worden. Maandag kregen ze een antwoord op die vraag.

De directie gaat over tot het collectief ontslag van 87 arbeiders en 34 bedienden en kaderleden. Die 121 personeelsleden moeten voor het einde van 2020 weg zijn. Daarbij wordt ook nog eens het contract van bepaalde duur van vier bedienden niet verlengd. “Het zat er aan te komen”, zucht Serge Seret van de socialistische vakbond BBTK. “Het zijn grote aantallen, zeker bij de arbeiders. Maar een totale verrassing is dit niet.”

Klimaatdiscussie

Dat er opnieuw zoveel werknemers ontslagen worden, is onder meer een gevolg van de dalende vraag naar conventionele verlichting. Door de klimaatdiscussie neemt die vraag nog sneller af dan verwacht. Steeds meer mensen willen snel overschakelen naar de energiezuinige varianten zoals led.

De nieuwe ontslagronde doet het aantal werknemers bij Signify verder dalen. In 2018 waren er nog 670 werknemers. Dit jaar staat de teller op 534. Na deze nieuwe herstructurering die in 2020 wordt doorgevoerd, zullen er nog maar een dikke 400 werknemers overblijven. Deze nieuwe ontslagronde is opnieuw een harde klap voor het personeel. Want het is niet omdat je bedrijf hier een traditie in heeft dat het niet meer hard aankomt”, vertelt Serge Seret. “Op de bedrijfsvloer zijn jarenlange vriendschappen gesmeed die verloren dreigen te gaan, soms worden er ook koppels getroffen… Elke keer opnieuw is het een harde noot om te kraken. Het gaat over mensen hun inkomen. Deze aankondiging betekent opnieuw een periode van onzekerheid, want op dit moment weet niemand wie precies ontslagen zal worden.”

Winsten

Onderhandelingen over de ontslagvergoeding moeten niet opgestart worden na de aankondiging van de directie. De cao die eerder werd afgesloten, is nog tot einde 2020 van kracht. “We vragen ons wal af wat er na 2020 zal gebeuren met werknemers die ontslagen zullen worden”, aldus nog Seret. “De overblijvers zullen vanaf 2021 voor de winsten van het bedrijf moeten zorgen. Dan is het volgens ons logisch dat zij van een zelfde sociaal plan kunnen genieten wanneer ze na 2021 ontslagen worden.”

‘De laatste doet het licht uit’. Die uitspraak was jaren geleden al te horen na nog eens een nieuwe ontslagronde bij Philips. Nu er binnenkort nog maar dik 400 personeelsleden overblijven, komt dat scenario akelig dichtbij. “Maar niemand weet wanneer het hier definitief gedaan zal zijn”, besluit Serge Seret. “Tien jaar geleden hebben we al gezegd dat het een aflopend verhaal is. Maar hoe lang de volledige sluiting nog op zich zal laten wachten, is onmogelijk te voorspellen. Zelfs de directie in Turnhout kan daar geen antwoord op geven.”