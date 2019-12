Bezieler van Speelkaartenmuseum geeft fakkel door Jef Van Nooten

16u47 2 Turnhout Het Nationaal Museum van de Speelkaart in Turnhout heeft een nieuwe directeur. Elke Grommen heeft recent Filip Cremers opgevolgd. “Hij was 41 jaar de bezieler van het Speelkaartenmuseum.”

Filip Cremers bouwde het Speelkaartenmuseum de voorbije decennia uit tot wat het vandaag is. “Filip zorgde voor de uitbreiding van de collectie, heeft verschillende publicaties over het kaartspel op zijn naam staan en programmeerde meer dan honderd tentoonstellingen. De reizende expo ‘Humor in de speelkaart’, maar ook ‘Belasting is troef’ en meer recent ‘China’ en ‘Kartonnen Wapens’ zijn slechts een paar van de meest succesvolle tentoonstellingen”, zegt schepen Astrid Wittebolle. “Gedurende zijn loopbaan legde hij contacten met speelkaartenverzamelaars over de hele wereld. Zo vormde hij een uitzonderlijk netwerk. De ‘International Playing Card Society’ verleende hem onlangs de hoogste titel ‘Honorary Fellow’ als erkenning van zijn bijdrage aan de wereld van de speelkaart.”

Elke Grommen, de opvolger van Filip Cremers, werkte 10 jaar voor ‘hetpaleis’ in Antwerpen. De nieuwe directeur hecht veel belang aan het levendige karakter van het museum. “Het mooiste moment voor mij is wanneer de drukkers de oude drukpersen op gang trekken. Dankzij het museum wordt de identiteit van Turnhout en de regio verweven met de speelkaart.”