Bewoners wzc De Wending ontmoeten bezoekers tussen stemhokjes Jef Van Nooten

19 mei 2020

21u22 0 Turnhout Woonzorgcentrum De Wending in Turnhout kreeg stemhokjes geleverd van de stad. Het woonzorgcentrum kan zo een veilige omgeving creëren voor de ontmoeting tussen bewoners en hun familie.

De houten compartimenten van de kieshokjes werden in het cafégedeelte van woonzorgcentrum De Wending geplaatst. De ruimte zal dienst doen bij slecht weer, wanneer ontmoetingen op afstand niet in de tuin kunnen plaatsvinden. “Blij slecht weer kan het bezoek op die manier toch op een veilige manier hun familielid bezoeken. Alle bezoekjes worden gereserveerd. Dit kan op maandagnamiddag, woensdagnamiddag en zaterdagnamiddag”, zegt woordvoerster Katrien Adriaens. “We hebben vijf compartimenten gemaakt. Het bezoek kan de ruimte betreden via een buitendeur. Onze bewoners kunnen het compartiment betreden via een andere ingang. Op die manier is de kans op kruising (en eventuele besmetting) nihil.”

Ontsmetten

Voor alle zekerheid moet iedereen ook een mondmasker dragen en de nodige afstand respecteren. “Na elke bezoek wordt ook alles ontsmet. Bezoekers moeten ook ter plekke hun handen ontsmetten. Bij mooi weer gebeuren de ontmoetingen op een veilige afstand in onze binnentuin, waar we een parcours hebben uitgestippeld op veilige afstand.”