Bewoners betrappen inbrekers

05 december 2019

Bewoners van een huis aan de Everdongenlaan in Turnhout hebben donderdagochtend rond 3.30 uur inbrekers op heterdaad betrapt. De daders waren via een schuifdeur de garage binnen gedrongen. De bewoners werden daarbij gewekt door het lawaai. Ze zagen de daders nog weg lopen. De inbrekers konden geen buit maken. Nog in de nacht van woensdag op donderdag werd er ingebroken bij de firma Beneparts aan de Bleukenlaan. De daders geraakte binnen via een raam. Ze maakten een beperkte buit.