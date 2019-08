Betonblok door raam gegooid, in gang geplast en archiefkasten omgegooid: vandaal richt voor 10.000 euro schade aan bij architectenbureau Toon Verheijen

19 augustus 2019

16u59 1 Turnhout Een vandaal heeft zondagnacht voor ongeveer 10.000 euro schade aangebracht aan een appartementsgebouw op de hoek van de Prinsenstraat en de Merodelei. De man drong via de toegangsdeur het gebouw binnen en bracht onder meer vernielingen aan in het archief van het architectenbureau van Jan Maes. “Wat hem bezield heeft, weten we ook niet”, klinkt het bij Jan Maes.

Jan Maes is met zijn architectenbureau Maes-De Backer Ass. gevestigd op het gelijkvloers van het pand naast de stelplaats van De Lijn. Even na 4 uur maandagmorgen kreeg hij telefoon van een van de bewoners van de bovengelegen appartementen. “Een van de bewoonsters belde me dat het een complete ravage was”, zegt Jan Maes. “Ter plaatse was al snel duidelijk dat het inderdaad een redelijke chaos was. Het raam van de toegangsdeur van ons gebouw in de Prinsenstraat was volledig verbrijzeld. De dader had betonblokken door de raam gesmeten tot hij uiteindelijk binnengeraakte. Er lag ook aarde van een bloempot voor de deur.”

Onbegrijpelijk welk plezier de dader in deze daden heeft. Hij moet er uiteindelijk wel de tijd voor genomen hebben Jan Maes

Niets gestolen

Maar het bleef niet bij de vernielingen aan de toegangsdeur. “Bij een rondgang door het gebouw bleek al snel dat de vandaal het inderdaad niet bij de beschadigingen aan de voordeur had gelaten”, vertelt Jan Maes. “De dader had er blijkbaar ook niet beter op gevonden om te urineren in de gang en deels in de lift die toegang geeft naar de verdiepingen met de appartementen en het archief in de kelder. Hij heeft daarnaast ook nog eens geprobeerd om zich toegang te verschaffen tot ons kantoor, maar daar is hij uiteindelijk niet binnengeraakt. Toen we in onze archiefruimte kwamen in de kelder, was het nog erger. Een tafel omgesmeten, kaften en papieren uit de kasten getrokken en op de grond gegooid, stoelen tegen de grond. De ravage was enorm. Er is volgens ons ook niet meteen iets gestolen. Ging het om iemand die meer dan behoorlijk Turnhout Kermis heeft gevierd? Had hij het gemunt op een van de bewoners van de bovenliggende appartementen? We hebben er het raden naar. Eigenlijk is dit onbegrijpelijk. Als je met een inbraak te maken krijgt en de schade vaststelt is dat nog altijd helemaal anders als dit. Dit is gewoon puur vandalisme. Onbegrijpelijk welk plezier de dader in deze daden heeft. Hij moet er uiteindelijk wel de tijd voor genomen hebben.”

Jan Maes schat de schade op ongeveer 10.000 euro. “Een nieuw raam, nieuwe aluminium raamkozijnen, een deel opnieuw bepleisteren en schilderen, de deur naar het kantoor laten herstellen en dan de hoop opkuiswerk. Tel alles maar uit en je komt al aan een aardig bedrag. We weten weer waarvoor we werken zeker?”