Bestuurder zwaargewond na crash tegen boom Jef Van Nooten

10 september 2019

14u44 1

Op de Steenweg op Baarle-Hertog in Turnhout is dinsdagochtend rond 7.40 uur een auto tegen een boom langs de weg gebotst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van het Zwart Water. De autobestuurder, de 61-jarige C.A., is met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis gebracht.