Bestuurder vlucht voor politie na eerder ongeval met vluchtmisdrijf: achtervolging eindigt in crash Jef Van Nooten

20 augustus 2019

10u37 0 Turnhout De politie in Turnhout heeft maandagnacht een auto achtervolgd die geseind stond. De achtervolging eindigde met een ongeval in Weelde (Ravals).

Een politiepatrouille zette de achtervolging in nadat het ANPR-cameranetwerk van de politie kort na middernacht in Oud-Turnhout een voertuig opmerkte dat geseind stond voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf. “Nadat ons ANPR-systeem de auto had gespot, werd de achtervolging ingezet. De bestuurder vluchtte naar Weelde en is daar gecrasht tegen een verdeelkast van Telenet en een klein gebouw”, vertelt een woordvoerder van de politie.

De agenten konden de bestuurder – de politie wil niet kwijt dat het om een man of een vrouw ging – arresteren. De boorddocumenten van de wagen bleken niet in orde. Mogelijk vluchtte de bestuurder daarom weg bij het zien van de politie. Hij of zij zal ook ondervraagd worden over het verkeersongeval met vluchtmisdrijf waarbij het voertuig eerder al betrokken was. De bestuurder raakte niet gewond.