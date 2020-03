Beperkt aantal leerlingen kiest in Turnhout voor opvang op school: “Eén op de tien in lager onderwijs, niemand in middelbaar” Jef Van Nooten

16 maart 2020

10u00 6 Turnhout De meeste inwoners van Turnhout hebben maandag hun kinderen thuis gehouden van school. Wij legden ons oor te luister in de verschillende scholen van het Heilig Graf. Slechts een klein percentage van de leerlingen daagde er op voor de schoolopvang.

In tegenstelling tot enkele andere landen, besliste de Belgische overheid om de lessen te schorsen, niet om alle scholen volledig te sluiten. Ouders kunnen dus nog altijd hun kinderen naar school sturen. Daar wordt dan opvang voorzien door het schoolteam.

Oproep

De onderwijsvakbonden riepen tijdens het weekend op om kinderen toch zoveel mogelijk thuis op te vangen, en niet naar de schoolopvang te sturen. In Turnhout is die oproep niet in dovemansoren gevallen.

10 procent

In de verschillende Turnhoutse basisscholen van het Heilig Graf (Apostoliekenstraat, Tramstraat en Nijverheidsstraat) daagde zo’n 10% van de leerlingen op voor de opvang op school. Dat wil zeggen dat voor een doorsnee klas van 20 leerlingen gemiddeld slechts 2 leerlingen naar school kwamen.

Secundair

In het secundair onderwijs van het Heilig Graf (Patersstraat, Klinkstraat en Apostoliekenstraat) kwam zelfs geen enkele leerling naar school.