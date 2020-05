Belartisan sluit de deuren: “Rechtstreeks gevolg van de coronacrisis” Jef Van Nooten

08 mei 2020

16u04 0 Turnhout De winkel Belartisan in de Sint-Antoniusstraat sluit de deuren. De sluiting is volgens zaakvoerder Tom Vanderostijne een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. “We hebben twee maanden zonder inkomsten gezeten. Dan kan je de winkel niet op een gezonde en verantwoorde manier verder zetten”, zegt Tom. Volgende week start een uitverkoop. Eind juni gaat de winkel dan dicht.

Tom Vanderostijne opende Belartisan vijf jaar geleden. Hij verkocht er uitsluitend Belgische producten. Een concept dat in de smaak viel. “Vijf jaar geleden werd Belartisan Turnhout boven de doopvont gehouden, met als doel het promoten van Belgische streekproducten om zo de lokale economie te ondersteunen”, vertelt Tom Vanderostijne. “Voor de start van de coronacrisis was dit concept absoluut een succesverhaal. De reacties van klanten waren positief. En de zaak groeide jaar na jaar. Ik ben nog altijd overtuigd dat er ook in Turnhout een markt is voor dit concept. Want het lokaal kopen zit meer dan ooit in de lift.”

Zonder inkomsten

Maar aan het succesverhaal kwam midden maart een einde. Net als andere winkels, moest ook Belartisan de deuren sluiten. Een sluiting die de winkel niet meer te boven kan komen. “Wij liggen sinds 14 maart volledig stil. Dat zijn twee maanden zonder inkomsten terwijl de vaste kosten wel blijven”, verduidelijkt Tom. “De coronacrisis heeft dus een enorme impact gehad op de winkel. De beslissing die we nu nemen, is met enorm veel pijn in het hart. Want als je vijf jaar geleden een zaak opstart, is dit de laatste beslissing die je wil nemen. Maar de impact van de sluiting is zo groot dat het niet mogelijk is om de winkel op een gezonde en verantwoorde manier verder te zetten. De winkel in Turnhout zal daarom sluiten.”

Veel andere winkels hadden de voorbije maanden nog inkomsten via internetverkoop, maar dat bracht voor Belartisan Turnhout geen soelaas. “De webshop van Belartisan verloopt via onze franchisegever in Antwerpen”, verklaart Tom.

Uitverkoop

De komende weken zal Belartisan in Turnhout nog open zijn. Om uitverkoop te houden. Op de voorraad die nog beschikbaar is in de winkel worden ronde kortingen gegeven. Dat gebeurt tijdens aangepaste openingsdagen: op woensdag, donderdag en vrijdag. Vanaf 1 juli is het dan definitief gedaan. “Wat ik daarna ga doen? Dat ligt nog niet vast. Maar ik heb meer dan 20 jaar ervaring in de voedingssector in België. Waarschijnlijk ga ik terug die richting uit”, besluit Tom Vanderostijne.