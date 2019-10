Bekroonde strip ‘Yasmina en de Aardappeleters' komt tot leven in Warandestraat Jef Van Nooten

17 oktober 2019

16u59 0 Turnhout In het winkelpand ‘Frame’ in de Warandestraat 40 in Turnhout loopt vanaf zaterdag een expo rond ‘Yasmina en de Aardappeleters’, de graphic novel waarmee striptekenaar Wauter Mannaert de Willy Vandersteenprijs 2019 in de wacht sleepte.

“Het boek komt letterlijk tot leven en tot bloei in een winkelpand op een boogscheut van de Warande. Daar is niet alleen de huiskamer nagebouwd waarin Yasmina elke dag kookt met verse ingrediënten, er is ook een échte moestuin aangelegd en zelfs een verticale kruidentuin. Tussen al dat groen liggen schetsboeken van Wauter, mooie digitale zeefdrukken uit het boek en hier en daar een ge-3D-printe slak”, klinkt het bij de stad.

De expo opent zaterdag voor het publiek en is een initiatief van Stad Turnhout, Stripgids en Rock Paper Pencil. Bezoekers kunnen er elke zaterdag van 10 uur tot 17 uur terecht.