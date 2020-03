Bekende advocaat luidt alarmbel over Turnhoutse gevangenis: “Onhygiënischer kan je het niet verzinnen” Jef Van Nooten

27 maart 2020

20u03 10 Turnhout Nadat eerder al ouders van een gedetineerde Nadat eerder al ouders van een gedetineerde de situatie in de gevangenis in Turnhout aankaartten , trekt nu ook de bekende advocaat Omar Souidi aan de alarmbel. “Mijn cliënt heeft op twee weken tijd nauwelijks twee keer de kans gekregen om te douchen.”

Enkele dagen geleden kon u lezen dat de coronabesmetting zich verder had uitgebreid in de gevangenis, en dat cipiers misnoegd zijn over de manier waarop de crisis wordt aangepakt binnen de gevangenismuren. Ook strafpleiter Omar Souidi is niet te spreken over de gang van zaken in de Turnhoutse gevangenis.

Schrijnend

Nadat hij vrijdagnamiddag op bezoek ging bij een cliënt van hem, uitte hij zijn ongenoegen via sociale media. “Terwijl ik 45 minuten moest wachten aan het onthaal om geregistreerd te worden, verwittigde de penitentiair beambte me dat er slechts twee gesprekskamers beschikbaar zijn, maar dat deze niet ontsmet worden. Dat is onaanvaardbaar”, aldus Omar Souidi. “Mijn cliënt heeft op twee weken tijd nauwelijks twee keer de kans gekregen om te douchen. Onhygiënischer kan je het niet verzinnen. Hij krijgt net voldoende eten om te overleven. De toestand in het Belgisch gevangeniswezen is ronduit schrijnend. Als het coronavirus zich in de gevangenissen verder doorzet en steeds meer gevangenen en personeel besmet raken, zijn de gevolgen niet te overzien.”